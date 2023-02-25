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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 25 февраля 2023
Реал
25.02.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
85'
А. Родригес
78'
Х. Хименес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Атлетико
Желтая карточка
Л. Модрич
90'
ГОЛ! 1:1!
А. Родригес
Пас отдал
Л. Модрич
85'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
83'
78'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хименес
Пас отдал
А. Гризманн
Замена
А. Родригес
️️️️
Начо
77'
77'
Замена
А. Витсель
️️️️
Коке
76'
Замена
А. Мората
️️️️
С. Ньигес
71'
Желтая карточка
Н. Молина
64'
Красная карточка
А. Корреа
Замена
О. Чуамени
️️️️
М. Асенсио
63'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Т. Кроос
63'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Д. Себальос
63'
57'
Замена
Т. Лемар
️️️️
М. Льоренте
Желтая карточка
Начо
56'
46'
Замена
А. Корреа
️️️️
П. Барриос
36'
Желтая карточка
М. Льоренте
23'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Рейнилду
22'
Желтая карточка
Коке
22'
Травма
Рейнилду
Желтая карточка
Э. Милитао
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
14
Маркос Льоренте
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Янник Карраско
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
6
Начо
22
Рюдигер
3
Милитао
26
Карвахаль
25
Себальос
8
Кроос
8
Вальверде
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
4-4-2
13
Облак
20
Молина
22
Эрмосо
15
Савич
17
Рейнилду
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
10
Асенсио
14
Чуамени
14
Чуамени
10
Асенсио
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
8
Кроос
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Кроос
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
6
Начо
30
Родригес
30
Родригес
6
Начо
17
Рейнилду
20
Хименес
20
Хименес
17
Рейнилду
6
Коке
28
Витсель
28
Витсель
6
Коке
14
Льоренте
18
Лемар
18
Лемар
14
Льоренте
8
Барриос
10
Корреа
10
Корреа
8
Барриос
8
Ньигес
21
Мората
21
Мората
8
Ньигес
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Иво Грбич
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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