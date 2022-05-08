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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 08 мая 2022
Атлетико
08.05.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Реал
40'
Я. Карраско (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Реал
Замена
Р. Лоди
️️️️
Я. Карраско
90'
+4
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
М. Кунья
89'
Замена
А. Фелипе
️️️️
Рейнилду
73'
71'
Желтая карточка
Начо
68'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Э. Милитао
68'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
С. Савич
63'
61'
Замена
Винисиус
️️️️
Каземиро
61'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Йович
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Корреа
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Карраско
40'
38'
Желтая карточка
Х. Вальехо
Желтая карточка
М. Льоренте
37'
28'
Желтая карточка
Л. Васкес
20'
Желтая карточка
Л. Йович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
1
Луис Лопес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
17
Рейнилду
15
Савич
20
Хименес
24
Врсалько
14
Льоренте
6
Коке
19
Кондогбиа
10
Карраско
10
Корреа
10
Кунья
3-1-2-3-1
13
Лунин
3
Милитао
24
Вальехо
6
Начо
5
Каземиро
6
Камавинга
8
Кроос
10
Асенсио
11
Родриго
17
Васкес
9
Диас
10
Карраско
6
Лоди
6
Лоди
10
Карраско
17
Рейнилду
18
Фелипе
18
Фелипе
17
Рейнилду
10
Кунья
7
Де Пауль
7
Де Пауль
10
Кунья
10
Корреа
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Корреа
3
Милитао
23
Менди
23
Менди
3
Милитао
Йович
8
Вальверде
8
Вальверде
Йович
8
Кроос
20
Модрич
20
Модрич
8
Кроос
5
Каземиро
7
Винисиус
7
Винисиус
5
Каземиро
9
Йович
9
Йович
Остались в запасе
Атлетико
Реал
23
Бенжамин Леком
ВР
10
Даниэль Васс
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Тибо Куртуа
ВР
1
Луис Лопес
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
10
Даниэль Васс
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
1
Луис Лопес
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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