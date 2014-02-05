Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 05 февраля 2014
Реал
05.02.2014, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Атлетико
17'
Э. Инсуа (АГ)
57'
Хесе
73'
Ж. Миранда (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Атлетико
88'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Замена
Иско
️️️️
Хесе
84'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
А. Ди Мария
81'
Травма
А. Ди Мария
80'
78'
Желтая карточка
Хуанфран
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Ж. Миранда
73'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
72'
71'
Замена
Х. Соса
️️️️
Р. Гарсия
61'
Замена
Адриан
️️️️
А. Туран
60'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 2:0!
Хесе
Пас отдал
А. Ди Мария
57'
46'
Замена
К. Родригес
️️️️
Диего
27'
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
Пепе
24'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Инсуа
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
14
Габи
ОП
10
Диего
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
20
Адриан
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
10
Модрич
10
Хесе
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-1-4-1
1
Куртуа
20
Хуанфран
2
Годин
13
Миранда
2
Инсуа
14
Габи
14
Гарсия
10
Диего
6
Коке
66
Туран
19
Коста
11
Ди Мария
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
11
Ди Мария
10
Хесе
22
Иско
22
Иско
10
Хесе
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
10
Диего
7
Родригес
7
Родригес
10
Диего
14
Гарсия
7
Соса
7
Соса
14
Гарсия
66
Туран
20
Адриан
20
Адриан
66
Туран
Остались в запасе
Реал
Атлетико
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Атлетико
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
00:27
5
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
Вчера, 23:44
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
00:27
5
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
Вчера, 23:44
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+