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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 11 февраля 2014
Атлетико
11.02.2014, вторник, 23:59
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Реал
7'
К. Роналду (П)
16'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Реал
Желтая карточка
Ж. Миранда
80'
76'
Замена
Хесе
️️️️
К. Роналду
66'
Замена
Каземиро
️️️️
Л. Модрич
Замена
Габи
️️️️
Р. Гарсия
60'
Замена
Адриан
️️️️
Диего
46'
Замена
Хуанфран
️️️️
Х. Манкильо
46'
46'
Замена
Начо
️️️️
С. Рамос
Травма
Х. Манкильо
45'
44'
Желтая карточка
К. Роналду
42'
Желтая карточка
А. Арбелоа
36'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
16'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Роналду
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Хосе Соса
ЛП
6
Коке
ЦП
10
Диего
ЦП
7
Кристиан Родригес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
37
Яссин Буну
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
3-2-3-2
1
Арансубиа
4
Суарес
23
Алдервейрелд
13
Миранда
2
Инсуа
22
Манкильо
7
Соса
10
Диего
6
Коке
14
Гарсия
7
Родригес
4-1-2-2-1
12
Касильяс
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
5
Арбелоа
14
Ильярраменди
10
Модрич
3
Алонсо
18
Бэйл
22
Иско
7
Роналду
22
Манкильо
20
Хуанфран
20
Хуанфран
22
Манкильо
14
Гарсия
14
Габи
14
Габи
14
Гарсия
10
Диего
20
Адриан
20
Адриан
10
Диего
93
Рамос
6
Начо
6
Начо
93
Рамос
10
Модрич
5
Каземиро
5
Каземиро
10
Модрич
7
Роналду
10
Хесе
10
Хесе
7
Роналду
Остались в запасе
Атлетико
Реал
37
Яссин Буну
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Диего Лопес
ВР
3
Пепе
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
3
Пепе
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:55 (прямая)
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