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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 28 марта 2010
Реал
28.03.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
3 : 2
Завершен
Атлетико
49'
Х. Алонсо
57'
А. Арбелоа
63'
Г. Игуаин
12'
Х. Антонио Рейес
68'
Д. Форлан (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
Замена
М. Диарра
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Гути
️️️️
Э. Гранеро
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Симау
Замена
Рауль
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Форлан
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Травма
Д. Де Хеа
ГОЛ! 2:1!
А. Арбелоа
Пас отдал
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:1!
Х. Алонсо
Пас отдал
Р. Альбиоль
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
Л. Переа
️️️️
Х. Валера
Желтая карточка
А. Арбелоа
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
14
Гути
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
7
Рауль
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-4-2
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
39
Альбиоль
5
Арбелоа
8
ван дер Ваарт
5
Гаго
3
Алонсо
23
Гранеро
9
Игуаин
7
Роналду
4-4-2
43
Де Хеа
20
Валера
18
Домингес
30
Уйфалуши
3
Лопес
19
Рейес
12
Ассунсао
5
Тиагу
20
Симау
10
Агуэро
10
Форлан
23
Гранеро
14
Гути
14
Гути
23
Гранеро
9
Игуаин
9
Диарра
9
Диарра
9
Игуаин
8
ван дер Ваарт
7
Рауль
7
Рауль
8
ван дер Ваарт
20
Валера
21
Переа
21
Переа
20
Валера
20
Симау
11
Сальвио
11
Сальвио
20
Симау
19
Рейес
14
Хурадо
14
Хурадо
19
Рейес
Остались в запасе
Реал
Атлетико
25
Ежи Дудек
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Реал - Атлетико
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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