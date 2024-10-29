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Гути
Гути
Завершил карьеру
31 октября 1976 (49)
#14 | Полузащитник
182 см | 76 кг
Испания
Статистика
Новости
Публикации
Гути объяснил, почему Родри не заслужил «Золотой мяч» в 2024 году
2024.10.29 19:19
7
Гути собрал идеального футболиста
2024.05.01 16:29
Гути оценил работу Хави во главе «Барселоны»
2024.02.07 09:34
Гути назвал тренера, которого хочет видеть в «Реале»: «Он идеально подходит»
2023.11.23 18:25
1
Родриго догнал трех легенд «Реала» по голам в Лиге чемпионов
2023.10.24 23:24
Гути назвал игрока, которого «Реалу» нужно купить вместо Мбаппе
2023.08.16 12:18
Гути назвал самого совершенного футболиста в современном футболе
2023.08.15 18:05
1
«Я пришлю тебе футболку с автографом». Легенда «Реала» приглашает Хвичу в мадридский клуб
2023.03.07 14:56
4
Гути хочет возглавить сборную Испании
2022.12.09 16:44
3
Гути заявил о готовности возглавить «Барселону», но потом передумал
2021.10.02 09:21
3
Гути – новый тренер «Альмерии». Команда идет второй в Сегунде
2019.11.05 10:58
Фото
Гути станет помощником главного тренера в «Бешикташе»
2018.07.04 20:57
Гути ждут в тренерском штабе «Бешикташа»
2018.06.12 08:32
Президент «Мурсии»: «Гути не возглавит мою команду, потому что станет новым тренером «Реала»
2018.06.09 10:05
2
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Болельщики «Реала» хотят видеть Клоппа на посту главного тренера команды
2018.06.01 23:47
6
Капелло: «Зидан сыграл на опережение. Перес планировал уволить его в случае поражения в финале ЛЧ»
2018.06.01 07:30
4
Капелло считает, что Гути, Конте или Покеттино могли бы заменить Зидана в «Реале»
2018.05.31 23:43
4
Испанский журналист: «Перес объявит об отставке Зидана. Команду возглавит Гути»
2018.05.31 13:47
16
Гути может возглавить «Леганес»
2018.05.16 18:59
Гути готов сменить Зидана в «Реале»
2018.02.13 10:04
8
Гути: «Кто-нибудь из «Краснодара»-U19 может сыграть в «Реале»
2018.02.07 23:20
8
Гути будет болеть за «Барселону»
2017.03.01 07:42
8
Гути поиздевался над болельщиками «Барселоны»
2016.10.03 10:07
5
Гути: «За свои фильмы на поле Неймар заслуживает «Оскара»
2016.02.26 07:30
9
Гути попросил Де Хеа набраться терпения
2015.09.08 18:15
2
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