Капелло: «Зидан сыграл на опережение. Перес планировал уволить его в случае поражения в финале ЛЧ»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло назвал причины ухода Зинедина Зидана из мадридского клуба.

«В данном случае Зидан сыграл на опережение. Он сам хотел принять такое решение, прежде чем ему нашли бы замену. Если бы «Реал» проиграл в Киеве в финале Лиги чемпионов, то президент Перес его бы уволил сам.

Теперь Перес может назначить Гути, это будет его решение. Он хочет показать, что способен на радикальный выбор, как это было три года назад с Зиданом», – считает Капелло.

Накануне Зидан объявил о своем уходе из «Реала».

«Реал» без Зидана. Что будет дальше?