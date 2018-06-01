Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Капелло: «Зидан сыграл на опережение. Перес планировал уволить его в случае поражения в финале ЛЧ»

    Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло назвал причины ухода Зинедина Зидана из мадридского клуба.

    «В данном случае Зидан сыграл на опережение. Он сам хотел принять такое решение, прежде чем ему нашли бы замену. Если бы «Реал» проиграл в Киеве в финале Лиги чемпионов, то президент Перес его бы уволил сам.

    Теперь Перес может назначить Гути, это будет его решение. Он хочет показать, что способен на радикальный выбор, как это было три года назад с Зиданом», – считает Капелло.

    Накануне Зидан объявил о своем уходе из «Реала».

    «Реал» без Зидана. Что будет дальше?

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2018 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 16:27

      Видимо взаимоотношения между Пересом и Зиданом перестали быть продуктивными.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 1 июня 2018, 11:37

      Гути- плохой выбор.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 1 июня 2018, 08:24

      Если это правда подло со стороны Переса

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11