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    «Реал» без Зидана. Что будет дальше?


    4.2
    Голосов: 6
    31.05.2018 19:10
    Впереди большие перемены.

    Что с «Реалом»?

    «Реал» выиграл подряд три трофея Лиги чемпионов, но цикл этой команды завершается. Уход Зидана – лишь первая новость из множества, которыми летом будет бомбить мадридский клуб. Просто «Реалу» нужна перестройка, которая по случайности началась с тренера. Вслед за ним должны уйти Роналду, Бэйл и еще несколько ключевых игроков. Им всем необходим новый карьерный вызов, а самому «Реалу» важно без проблем поработать на рынке.

    Сейчас клуб должен быстро определиться с тренером и наметить трансферное усиление. В «Реале» оно явно идет свыше, поэтому трансферы могут начаться еще раньше официальных перемен на мостике. Если Перес захочет взять Неймара, то бразилец придет в «Реал» независимо от тренерских кандидатур. В новом сезоне точно будет другой «Реал», где вы найдете много отличий от команды Зидана. И далеко не факт, что выразит их только количество титулов.

    Что с Роналду?

    Криштиану намекнул на уход из «Реала» сразу после финала Лиги чемпионов. Он обещал рассказать болельщикам о своем будущем через несколько дней. Решение Зидана может отсрочить объявление португальца, но лишь подталкивает его к смене клуба. Фигура Зидана удерживала Роналду в клубе, а теперь нет и его. У Роналду есть варианты с «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». В Париже в ближайшее время трудоустроится Буффон, а представители Криштиану уже беседовали с руководством. Кажется, что свой последний трофей в «Реале» Роналду уже выиграл.

    Роналду тоже уйдет из «Реала». Намеков достаточно

    Что с Зиданом?

    Зидан пока без клуба, а в ближайшее время хочет отдохнуть. «Не собираюсь возглавлять какую-нибудь команду прямо сейчас. Не ищу никаких вариантов», – сказал тренер на прощальной пресс-конференции. Всем слухам про его предполагаемую работу в сборной Франции суждено притихнуть до окончания чемпионата мира. Если Зидан захочет, то без работы его точно не оставят. В «Реале» он повторил общее достижение шести тренеров за восемь лет, когда выиграл девять трофеев. Еще Зидан не проиграл с мадридцами ни одного финала из восьми. Тренер с такими показателями ценится везде.

    Если не Гути, то кто?

    Зидан уже не главный, что дает шанс Гути. Испанец отпахал в «Реале» 16 лет, а с 2013 года работает с местной молодежкой. Именно он привозил ее на аншлаговую игру в Краснодар. В Испании считают, что Гути – приоритетный вариант для Переса. Он давно проникся ценностями «Реала», пользуется уважением и знаком абсолютно со всем. Но Гути все равно остается только одним из возможных вариантов для Переса.

    Есть еще два условно свободных тренера, которые могут оказаться в «Реале». Арсен Венгер освободился из «Арсенала» и готов к поездке в любую страну. Ходили слухи о его назначении в «Монако», но там оставили Жардима. У француза оставались сомнительные перспективы работы со сборной Японии или в российской Премьер-лиге, а теперь для него освободился топ-клуб. Автор нашего ставочного канала уже опубликовал мнение букмекеров о кандидатах на замену Зидана.

    Издание Cope явно опирает на них и считает, что в «Реал» придет Маурисио Почеттино. От отъезда из Англии его не спасет даже майское продление контракта с «Тоттенхэмом», потому что в него включен сомнительный пункт. Если Почеттино предложат работу «ПСЖ» или «Реал», «Тоттенхэм» отпустит его в любой момент.

    Как переживают игроки

    Из лидеров «Реала» об уходе Зидана заранее знал только Рамос. Он же объявил об этом остальным игрокам прямо перед пресс-конференцией. Говорят, футболисты «Реала» до последнего верили, что Зидан останется в клубе. Теперь они переживают и публикуют прощальные послания.

    Рамос: «Мистер, вы ушли на пике формы как в статусе игрока, так и тренера. Спасибо вам за два с половиной года футбола, любви и дружбы. Вы уходите, но ваше наследие уже нельзя оставить незамеченным. Это была одна из самых успешных глав в нашей истории»

    Марсело: «Мистер Зизу, я много научился у вас. Я словно ребенок наслаждался каждой тренировкой с вами, каждым вашим советом. Вы – особенный для меня. Вы вошли в историю благодаря своему труду, работе, преданности и скромности. Спасибо, мистер!»

    Каземиро: «Нет слов. Благодарю вас за все, что вы сделали для меня и «Реала». Было огромной гордостью и привилегией иметь кумира детства в качестве тренера. Вечный Зизу»

    Кроос: «Спасибо, мистер! Это было одно удовольствие»

    Роналду: «Я просто горд, что был вашим игроком. Мистер, большое вам спасибо»

    text

    Публикация от text (@cristiano)

    Зидан ушел из «Реала». Это шок!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 2 июня 2018, 09:01

      ГЛАВНОЕ УЙТИ ВОВРЕМЯ НА ПИКЕ!!!И В СЕРДЦАХ СВОЕГО КЛУБА ОСТАНУТЬСЯ ТОЛЬКО ХОРОШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ!!!!МОЛОДЕЦ!!!!ЭТО НЕ БОКС И НЕ КЛИЧКО!!???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 июня 2018, 10:30

      По-любому Григоряна на замену Зидану возьмут

      2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 1 июня 2018, 09:36

      Зидан молодец, вовремя уходит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 июня 2018, 08:58

      Реал если это не кризис то что

      0
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > giluxa1963 1 июня 2018, 11:32

      Это не кризис, это новый вызов. И он нужен всем и тренеру и игрокам и самому клубу

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 1 июня 2018, 08:05

      +++

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 1 июня 2018, 03:59

      «Реал» без Зидана. Что будет дальше? Ничего, ничего хорошего

      1
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 1 июня 2018, 00:12

      Зидан был великий игрок,стал великим тренером.

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 31 мая 2018, 23:13

      У Зидана такой почерк уходить на пике !

      4
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      Рейтинг: +489

      mikitka 31 мая 2018, 20:23

      "Реал" будет не только без Зидана, а, походу, вообще "без многих"

      1
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