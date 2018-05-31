«Реал» без Зидана. Что будет дальше?

Впереди большие перемены.

Что с «Реалом»?

«Реал» выиграл подряд три трофея Лиги чемпионов, но цикл этой команды завершается. Уход Зидана – лишь первая новость из множества, которыми летом будет бомбить мадридский клуб. Просто «Реалу» нужна перестройка, которая по случайности началась с тренера. Вслед за ним должны уйти Роналду, Бэйл и еще несколько ключевых игроков. Им всем необходим новый карьерный вызов, а самому «Реалу» важно без проблем поработать на рынке.

Сейчас клуб должен быстро определиться с тренером и наметить трансферное усиление. В «Реале» оно явно идет свыше, поэтому трансферы могут начаться еще раньше официальных перемен на мостике. Если Перес захочет взять Неймара, то бразилец придет в «Реал» независимо от тренерских кандидатур. В новом сезоне точно будет другой «Реал», где вы найдете много отличий от команды Зидана. И далеко не факт, что выразит их только количество титулов.

Что с Роналду?

Криштиану намекнул на уход из «Реала» сразу после финала Лиги чемпионов. Он обещал рассказать болельщикам о своем будущем через несколько дней. Решение Зидана может отсрочить объявление португальца, но лишь подталкивает его к смене клуба. Фигура Зидана удерживала Роналду в клубе, а теперь нет и его. У Роналду есть варианты с «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». В Париже в ближайшее время трудоустроится Буффон, а представители Криштиану уже беседовали с руководством. Кажется, что свой последний трофей в «Реале» Роналду уже выиграл.

Роналду тоже уйдет из «Реала». Намеков достаточно

Что с Зиданом?

Зидан пока без клуба, а в ближайшее время хочет отдохнуть. «Не собираюсь возглавлять какую-нибудь команду прямо сейчас. Не ищу никаких вариантов», – сказал тренер на прощальной пресс-конференции. Всем слухам про его предполагаемую работу в сборной Франции суждено притихнуть до окончания чемпионата мира. Если Зидан захочет, то без работы его точно не оставят. В «Реале» он повторил общее достижение шести тренеров за восемь лет, когда выиграл девять трофеев. Еще Зидан не проиграл с мадридцами ни одного финала из восьми. Тренер с такими показателями ценится везде.

Если не Гути, то кто?

Зидан уже не главный, что дает шанс Гути. Испанец отпахал в «Реале» 16 лет, а с 2013 года работает с местной молодежкой. Именно он привозил ее на аншлаговую игру в Краснодар. В Испании считают, что Гути – приоритетный вариант для Переса. Он давно проникся ценностями «Реала», пользуется уважением и знаком абсолютно со всем. Но Гути все равно остается только одним из возможных вариантов для Переса.

Есть еще два условно свободных тренера, которые могут оказаться в «Реале». Арсен Венгер освободился из «Арсенала» и готов к поездке в любую страну. Ходили слухи о его назначении в «Монако», но там оставили Жардима. У француза оставались сомнительные перспективы работы со сборной Японии или в российской Премьер-лиге, а теперь для него освободился топ-клуб. Автор нашего ставочного канала уже опубликовал мнение букмекеров о кандидатах на замену Зидана.

Издание Cope явно опирает на них и считает, что в «Реал» придет Маурисио Почеттино. От отъезда из Англии его не спасет даже майское продление контракта с «Тоттенхэмом», потому что в него включен сомнительный пункт. Если Почеттино предложат работу «ПСЖ» или «Реал», «Тоттенхэм» отпустит его в любой момент.

Как переживают игроки

Из лидеров «Реала» об уходе Зидана заранее знал только Рамос. Он же объявил об этом остальным игрокам прямо перед пресс-конференцией. Говорят, футболисты «Реала» до последнего верили, что Зидан останется в клубе. Теперь они переживают и публикуют прощальные послания.

Рамос: «Мистер, вы ушли на пике формы как в статусе игрока, так и тренера. Спасибо вам за два с половиной года футбола, любви и дружбы. Вы уходите, но ваше наследие уже нельзя оставить незамеченным. Это была одна из самых успешных глав в нашей истории»

twit text — Sergio Ramos(@SergioRamos)31 мая 2018 г.

Марсело: «Мистер Зизу, я много научился у вас. Я словно ребенок наслаждался каждой тренировкой с вами, каждым вашим советом. Вы – особенный для меня. Вы вошли в историю благодаря своему труду, работе, преданности и скромности. Спасибо, мистер!»

twit text — Marcelotwelve (@MarceloM12) 31 мая 2018 г.

Каземиро: «Нет слов. Благодарю вас за все, что вы сделали для меня и «Реала». Было огромной гордостью и привилегией иметь кумира детства в качестве тренера. Вечный Зизу»

twit text — Casemiro (@Casemiro) 31 мая 2018 г.

Кроос: «Спасибо, мистер! Это было одно удовольствие»

twit text — Toni Kroos (@ToniKroos) 31 мая 2018 г.

Роналду: «Я просто горд, что был вашим игроком. Мистер, большое вам спасибо»

text Публикация от text (@cristiano) 31 Май 2018 в 6:01 PDT

Зидан ушел из «Реала». Это шок!