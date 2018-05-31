Рамос – Зидану: «Спасибо за футбол, любовь и дружбу»

Капитан «Реала» Серхио Рамос через твиттер обратился к Зинедину Зидану, который сегодня покинул пост главного тренера команды.

«Мистер, вы ушли на пике формы как в статусе игрока, так и тренера. Спасибо вам за два с половиной года футбола, любви и дружбы.

Вы уходите, но ваше наследие уже нельзя оставить незамеченным. Это была одна из самых успешных глав в нашей истории», – написал защитник.

Зидан возглавил мадридский клуб в январе 2016 года. В период руководства клубом он трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному – Примеру и Суперкубок Испании.