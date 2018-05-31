Зидан ушел из «Реала». Это шок!

Следим за новостями и приходим в себя.

Об этом заранее сообщила Marca, а потом объявил сам Зидан. Журналист Фабиан Годой утверждает, что команду возглавит Гути. У английского издания Metro есть версия, что сюда уйдет Венгер. Еще интереснее, что в «Реал» вообще может прийти Покеттино. Cope пишет, что именно аргентинский тренер «Тоттенхэма» сейчас фаворит на эту должность. В мае он продлил контракт с «Тоттенхэмом», но там есть опция об уходе в случае предложения «Реала» или «ПСЖ».

В «Реале» Зидан выигрывал трофеи каждые 97 дней. Француз – первый тренер, который выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. El Confidencial писал, что после чемпионата мира он возглавит сборную Франции. Сам Зидан это никак не подтверждал.

Все. Зидан объявил, что уходит. «Реалу» нужны перемены. Я принял решение об уходе, потому что команде нужны перемены и новые рабочие методики. «Реал» должен побеждать дальше. Я с любовью отношусь к этому клубу и президенту», – сказал Зидан. Прямо сейчас он не собирается работать в других командах.

Игроки «Реала» знали о решении Зидана по слухам, а свои мысли он обсуждал с Серхио Рамосом. Окончательно им объявили об этом перед пресс-конференцией Зидана. Рамос поддержал Зидана и пожелал ему удачи. «Мистер, вы ушли на пике формы как в статусе игрока, так и тренера. Спасибо вам за два с половиной года футбола, любви и дружбы. Вы уходите, но ваше наследие уже нельзя оставить незамеченным. Это была одна из самых успешных глав в нашей истории», – написал Рамос.

Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido @realmadrid pic.twitter.com/LtyEE5g71k — Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 мая 2018 г.

«Реал» тоже благодарит Зидана.

«После победы в Лиге чемпионов решение Зидана стало неожиданным. Это грустный день для меня, болельщиков и игроков. Зинедин знает, что я хотел видеть его в команде в любом амплуа. Я убеждал его остаться навсегда. Хочу напомнить ему, что этот клуб – его дом и семья. Благодарю его за преданность и привязанность. Не хочу говорить прощай, я говорю «до свидания». Не сомневаюсь, что он еще вернется», – выступил Флорентино Перес.

Зидан взял в «Реале» девять трофеев: 3 Лиги чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных ЧМ. За предыдущие восемь лет столько титулов суммарно взяли шесть тренеров.

text Публикация от text (@championsleague) 31 Май 2018 в 4:19 PDT

text Публикация от text (@brfootball) 31 Май 2018 в 4:14 PDT