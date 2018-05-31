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    Зидан ушел из «Реала». Это шок!


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    Голосов: 6
    31.05.2018 14:15
    Следим за новостями и приходим в себя.

    Об этом заранее сообщила Marca, а потом объявил сам Зидан. Журналист Фабиан Годой утверждает, что команду возглавит Гути. У английского издания Metro есть версия, что сюда уйдет Венгер. Еще интереснее, что в «Реал» вообще может прийти Покеттино. Cope пишет, что именно аргентинский тренер «Тоттенхэма» сейчас фаворит на эту должность. В мае он продлил контракт с «Тоттенхэмом», но там есть опция об уходе в случае предложения «Реала» или «ПСЖ».

    В «Реале» Зидан выигрывал трофеи каждые 97 дней. Француз – первый тренер, который выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. El Confidencial писал, что после чемпионата мира он возглавит сборную Франции. Сам Зидан это никак не подтверждал.

    Все. Зидан объявил, что уходит. «Реалу» нужны перемены. Я принял решение об уходе, потому что команде нужны перемены и новые рабочие методики. «Реал» должен побеждать дальше. Я с любовью отношусь к этому клубу и президенту», – сказал Зидан. Прямо сейчас он не собирается работать в других командах.

    Игроки «Реала» знали о решении Зидана по слухам, а свои мысли он обсуждал с Серхио Рамосом. Окончательно им объявили об этом перед пресс-конференцией Зидана. Рамос поддержал Зидана и пожелал ему удачи. «Мистер, вы ушли на пике формы как в статусе игрока, так и тренера. Спасибо вам за два с половиной года футбола, любви и дружбы. Вы уходите, но ваше наследие уже нельзя оставить незамеченным. Это была одна из самых успешных глав в нашей истории», – написал Рамос.

    «Реал» тоже благодарит Зидана.

    «После победы в Лиге чемпионов решение Зидана стало неожиданным. Это грустный день для меня, болельщиков и игроков. Зинедин знает, что я хотел видеть его в команде в любом амплуа. Я убеждал его остаться навсегда. Хочу напомнить ему, что этот клуб – его дом и семья. Благодарю его за преданность и привязанность. Не хочу говорить прощай, я говорю «до свидания». Не сомневаюсь, что он еще вернется», – выступил Флорентино Перес.

    Зидан взял в «Реале» девять трофеев: 3 Лиги чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных ЧМ. За предыдущие восемь лет столько титулов суммарно взяли шесть тренеров.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 2 июня 2018, 09:19

      ++

      0
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    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 1 июня 2018, 08:33

      Человек просто решил отдохнуть и сменить обстановку. Имеет право. Удачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      AEerr 1 июня 2018, 04:02

      интересно!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 31 мая 2018, 18:27

      Ну как же без Шока ) то спасибо Zinedine Zidane финт выучил! Болел за Ливерпуль, Клоппа , выдимо он не достоин этого трофея, раз...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 31 мая 2018, 18:14

      все правильно сделал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 31 мая 2018, 17:29

      Хороший игрок.. Как тренер? Он пришел в уже готовый коллектив, если соберет сам команду с 0, тогда и можно думать о достижениях.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Тони Монтана Б 1 июня 2018, 10:05

      такое же можно и про Гвардиолу сказать он тоже трофеев собрал однако лч и 2 года подряд не выйграл хотя что барса Гвардиоы что реал Зидана там уже не куда пихать игроков значит вклад Зидана есть

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 31 мая 2018, 16:32

      А может, так и нужно уходить. Всё, что мог, он выиграл здесь. Повторять победы в ЛЧ постоянно всё равно невозможно. При первом же промахе придётся выслушивать претензии в стиле "Зидан уже не тот". А сейчас он уходит на вершине, абсолютным триумфатором. И все двери открыты. Так что Реал от этого ухода, безусловно, пострадает. Но сам Зидан - вряд ли.

      10
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 31 мая 2018, 16:17

      :( не , пусть играют без тренера. Будем ждать зидана обратно

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 31 мая 2018, 16:07

      Зизу красавчег))))) вовремя свалить - тоже профессия)))

      2
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      Рейтинг: +31

      санкус 31 мая 2018, 15:38

      Никакой тайны!!! свалил пока не облажался окончательно, молодец , те тренера которые идут дальше в итоге скатываются !!! Он как Пеп отдохнет годик и еще вернется но не в Испанию, может даже Арсенал !?

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > санкус 1 июня 2018, 10:06

      скорее в Юве

      0
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