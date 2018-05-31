Зидан ушел из «Реала». Это шок!

Об этом заранее сообщила Marca, а потом объявил сам Зидан. Журналист Фабиан Годой утверждает, что команду возглавит Гути. У английского издания Metro есть версия, что сюда уйдет Венгер. Еще интереснее, что в «Реал» вообще может прийти Покеттино. Cope пишет, что именно аргентинский тренер «Тоттенхэма» сейчас фаворит на эту должность. В мае он продлил контракт с «Тоттенхэмом», но там есть опция об уходе в случае предложения «Реала» или «ПСЖ».
В «Реале» Зидан выигрывал трофеи каждые 97 дней. Француз – первый тренер, который выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. El Confidencial писал, что после чемпионата мира он возглавит сборную Франции. Сам Зидан это никак не подтверждал.
Comparecencia de Zidane.—#CHAMP13NS(@realmadrid) 31 мая 2018 г.
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Все. Зидан объявил, что уходит. «Реалу» нужны перемены. Я принял решение об уходе, потому что команде нужны перемены и новые рабочие методики. «Реал» должен побеждать дальше. Я с любовью отношусь к этому клубу и президенту», – сказал Зидан. Прямо сейчас он не собирается работать в других командах.
Игроки «Реала» знали о решении Зидана по слухам, а свои мысли он обсуждал с Серхио Рамосом. Окончательно им объявили об этом перед пресс-конференцией Зидана. Рамос поддержал Зидана и пожелал ему удачи. «Мистер, вы ушли на пике формы как в статусе игрока, так и тренера. Спасибо вам за два с половиной года футбола, любви и дружбы. Вы уходите, но ваше наследие уже нельзя оставить незамеченным. Это была одна из самых успешных глав в нашей истории», – написал Рамос.
Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido @realmadrid pic.twitter.com/LtyEE5g71k— Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 мая 2018 г.
«Реал» тоже благодарит Зидана.
Gracias Zidane. pic.twitter.com/LeKwQm54td—#CHAMP13NS(@realmadrid)31 мая 2018 г.
«После победы в Лиге чемпионов решение Зидана стало неожиданным. Это грустный день для меня, болельщиков и игроков. Зинедин знает, что я хотел видеть его в команде в любом амплуа. Я убеждал его остаться навсегда. Хочу напомнить ему, что этот клуб – его дом и семья. Благодарю его за преданность и привязанность. Не хочу говорить прощай, я говорю «до свидания». Не сомневаюсь, что он еще вернется», – выступил Флорентино Перес.
Зидан взял в «Реале» девять трофеев: 3 Лиги чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных ЧМ. За предыдущие восемь лет столько титулов суммарно взяли шесть тренеров.