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  • Metro: «Венгер – фаворит на должность главного тренера «Реала»

Metro: «Венгер – фаворит на должность главного тренера «Реала»

31 мая 2018, 15:00
22

Ранее Зинедин Зидан на пресс-конференции объявил об уходе с поста главного тренера «Реала».

Английское издание Metro со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что главным кандидатом на должность является Арсен Венгер. По окончании минувшего сезона француз покинул «Арсенал» после 22 лет работы.

Ранее Венгер сказал, что за период руководства лондонским клубом несколько раз отклонял предложения сливочных.

Напомним, Зидан покинул «Реал» в статусе первого тренера в истории, который выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. Примечательно, что серебряный призер ЧМ-2006 возглавлял команду на протяжении трех лет и она была первой в его самостоятельной карьере тренера.

Испанский журналист Фабиан Годой сообщил, что преемником Зидана станет экс-полузащитник «Реала» Гути.

Источник: Metro
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Арсенал Реал Венгер Арсен Зидан Зинедин
Комментарии (22)
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Shogun
1527767917
Ххахаххаха, и будет скупать тупорылых нигеров в Реал и про Реал вообще забудут
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zatonn
1527768025
Либо пьяный бред издания либо у переса башню сорвало
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panmon
1527769666
Утка. Сейчас любой тренер и клуб в мире готов поменяться с Зиданом и Реалом без доплат. Ну ладно, почти любой. Хотя придумать такой я не смог...
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Eddyson
1527770215
Пишите следующую новость: "Божович: мне из Реала никто не звонил".
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Gerecht165
1527770239
Если это случится, то станет понятно, почему Реал так долго в этом сезоне был 4-м в ЛаЛиге. Привыкал.
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DeStar
1527770911
ну спасибо, сначала от одной новости в шоке, думаешь, куда уж хуже, ведь зидан уходит, а нет, спасибо, есть там еще дно. Давйате еще бэйла продадим и роналду
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Dgad
1527771137
Если Поччетино возглавит Реал и еще с собой Деле Али и Кейна привезет то я буду только рад за Реал, а пока от новости про Венгера очень грустно....
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dinar7777dinar
1527773088
)))) ну если реал хочет стать середнячком ла лиги то пожалуйста приглашайте этого физрука
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серега кашин
1527773472
в реале этому старперу не место
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OfaZavr
1527781384
не похоже на правду, просто журналисты в привычном ключе сейчас будут перебирать всех свободных и высококвалифицированных специалистов пока не объявят официально из клуба.
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