Metro: «Венгер – фаворит на должность главного тренера «Реала»

Ранее Зинедин Зидан на пресс-конференции объявил об уходе с поста главного тренера «Реала».

Английское издание Metro со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что главным кандидатом на должность является Арсен Венгер. По окончании минувшего сезона француз покинул «Арсенал» после 22 лет работы.

Ранее Венгер сказал, что за период руководства лондонским клубом несколько раз отклонял предложения сливочных.

Напомним, Зидан покинул «Реал» в статусе первого тренера в истории, который выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. Примечательно, что серебряный призер ЧМ-2006 возглавлял команду на протяжении трех лет и она была первой в его самостоятельной карьере тренера.

Испанский журналист Фабиан Годой сообщил, что преемником Зидана станет экс-полузащитник «Реала» Гути.