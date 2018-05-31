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  • Испанский журналист: «Перес объявит об отставке Зидана. Команду возглавит Гути»

Испанский журналист: «Перес объявит об отставке Зидана. Команду возглавит Гути»

31 мая 2018, 13:47
16

Журналист DIRECTV, Radio Mitre, Cope и TNT Sports Фабиан Годой назвал причину, по которой «Реал» организовал незапланированную пресс-конференцию.

«Зинедин Зидан перестанет быть тренером «Реала». Француза заменит Гути», – передает слова испанца твиттер-аккаунт аналитической передачи El Partizado de Cope.

Напомним, о проведении пресс-конференции стало известно в начале часа. Она начнется в 14:00 по московскому времени. Во встрече также примет участие президент сливочных Флорентино Перес.

Воспитанник «Реала» и пятикратный чемпион Испании в составе взрослой команды Гути с 2013 года работает с молодежным составом клуба.

Источник: Twitter
Испания. Примера Реал Гути Зидан Зинедин
Комментарии (16)
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levon_man
1527763889
Все, капец команде.
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Берёза В.
1527763958
Что за рокировка ? Зидан наверно в ПСЖ перейдёт ))
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de bruyne
1527764025
Наверно фанат реала призидент уефа позвонил перезу и сказал что больше судьи непомогут реалу... а без этого зидан дно
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RomaDassler
1527764262
Если это правда Перес гнида конченная,тебе 3 ЛЧ выиграли подряд,да обо*срались в чемпионате,ну бывает,дай уже тренеру одному поработать больше 3х лет
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DS7
1527765087
Просто Перес посмотрел игру молодёжек Краснодара и Реала, увидел, что Галицкий дал шанс своему парню Мураду Мусаеву решил поступить так же)) на деле конечно что-то непонятное происходит в сливочном королевстве, гром среди ясного неба. Удачи, что Зизу, что Гути, как никак большинство из нас полюбило футбол глядя на их поколение и их игру
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insider_retro
1527765200
Похоже, писака, - или паникёр-балабол или инсайдер раннего зажигания!..))
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серега кашин
1527765251
и реал в следующем сезоне ничего не выиграет
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hevbn 28
1527768342
С одной стороны это конечно выглядит странно , но с другой стороны можно только представить сколько сил прежде всего моральных тратится чтобы тренировать такой клуб как Реал, и каждый год настраивать команду на победу, если ты чувствуешь что у тебя больше нет достаточно сил на это , то это вполне нормально , что ты говоришь об этом и уходишь. Тоже самое в свое время сделал Гвардиола уйдя из Барсы поняв , что он больше не может мотивировать эту команду, и ему и команде будет лучше если он уйдёт. Очень интересно будет посмотреть на новую работу Зидана , скорее всего он сделает паузу в работе.
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zigbert
1527779865
Это не похоже на реальность.
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OfaZavr
1527780728
то что Зидан покинет оказалась правдой а вот то что Гути его заменит не кажется достоверной информацией.
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