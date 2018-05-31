Испанский журналист: «Перес объявит об отставке Зидана. Команду возглавит Гути»

Журналист DIRECTV, Radio Mitre, Cope и TNT Sports Фабиан Годой назвал причину, по которой «Реал» организовал незапланированную пресс-конференцию.

«Зинедин Зидан перестанет быть тренером «Реала». Француза заменит Гути», – передает слова испанца твиттер-аккаунт аналитической передачи El Partizado de Cope.

Напомним, о проведении пресс-конференции стало известно в начале часа. Она начнется в 14:00 по московскому времени. Во встрече также примет участие президент сливочных Флорентино Перес.

Воспитанник «Реала» и пятикратный чемпион Испании в составе взрослой команды Гути с 2013 года работает с молодежным составом клуба.