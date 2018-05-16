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    Зидан рассматривает возможность возглавить Францию после ЧМ-2018

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции.

    По информации El Confidencial, специалист знает об интересе к своей персоне со стороны Федерации футбола страны. Он готов принять национальную команду по завершении сезона. Французу нравится работать в «Реале», однако, по мнению тренера, его путь в Мадриде подходит к концу.

    Отметим, что Дидье Дешам может покинуть пост главного тренера трехцветных после чемпионата мира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2018 16:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 21:28

      Дешам может покинуть свой пост только в случае неудачного выступления сборной на ЧМ2018.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 мая 2018, 19:48

      Когда же "Бомбардир" начнёт писать правильные заголовки? Из этого, например, можно предположить, что Зидан хочет стать президентом Франции!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 16 мая 2018, 16:42

      А чем французикам не угодил Дешам?... Сборная на ходу, к ЧМ подошла в фаворитном состоянии... Закопались франки...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > insider_retro 16 мая 2018, 16:49

      Журналюхи закопались. Надо же в межсезонье новости клепать. Сейчас еще Роналду начнет уходить в Манчестер Юнайтед и ПСЖ, Месси в Манчестер Сити, а Неймар в Реал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2018, 16:33

      в самый раз

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 16:31

      Рановато ему сборную тренировать

      0
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