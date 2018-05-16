Зидан рассматривает возможность возглавить Францию после ЧМ-2018

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции.

По информации El Confidencial, специалист знает об интересе к своей персоне со стороны Федерации футбола страны. Он готов принять национальную команду по завершении сезона. Французу нравится работать в «Реале», однако, по мнению тренера, его путь в Мадриде подходит к концу.

Отметим, что Дидье Дешам может покинуть пост главного тренера трехцветных после чемпионата мира.