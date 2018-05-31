Роналду попрощался с Зиданом. Под его руководством португалец сравнялся с Месси по количеству «ЗМ»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал уход Зинедина Зидана с должности главного тренера команды.

«Я просто горд, что был вашим игроком. Мистер, большое вам спасибо», – подписал форвард совместную фотографию в инстаграме.

Под руководством француза Роналду выиграл «Золотой мяч-2017», который стал для футболиста пятым в карьере и позволил сравняться по этому показателю с Лионелем Месси.

По информации ряда СМИ, нападающий близок к уходу из королевского клуба.

Роналду тоже уйдет из «Реала». Намеков достаточно