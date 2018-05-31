Роналду тоже уйдет из «Реала». Намеков достаточно

дальше ему только выше подниматься, к нам в Лигу, Амкар или Факел)
дальше ему только выше подниматься, к нам в Лигу, Амкар или Факел)
катись
Без Зидана и Роналду Реал далеко не уедет
Роналду достиг в футболе такого Космоса , который для других недосягаем , как минимум , в этом столетии !
Основная заслуга в том, что Реал в течение пяти лет взял 4 (четыре !!!) ЛЧ из них 3 ( три!!!) подряд принадлежит не Пересу и даже не Зидану , а именно Криштиану !!!
Ни один адекватный болельщик и не только Реала , не может опровергнуть этот ФАКТ !
Что дальше ? Играть по прежнему а Реале , с которым он выиграл всё . о чем только можно было мечтать , в клубе , где Великие Победы становятся обыденностью ,- что показал финальный свисток судьи , когда игроки Реала после исторической победы над Ливерпулем реагировали так , как будто они выиграли рядовой матч в Ла Лиге !
Нет, Криштиану нужно уходить ! Принимать новые вызовы ! Пробовать взять ещё одного ушастого с другим топ клубом , допустим с ПСЖ , МЮ или с Баварией !
В ПСЖ он точно не пойдет, потому что там не с кем соревноваться, чемпионат одной команды, где им даже на максимуме играть не надо чтобы его выиграть, поэтому они и в Лиге Чемпионов пролетают постоянно. Другое дело англия, сумасшедшая конкуренция..Германия тоже нет.В МЮ думаю можно было бы венуться, или остаться в Реале и еще пару раз утереть нос Месси
Я уверен , что ПСЖ - второй клуб в Европе после Реала ! Если бы несправедливый жребий в плей-офф его не свел с королевским клубом , - ещё не известно ,- как далеко бы он прошел !
Тройка Роналду , Неймар и Мбаппе могут свернуть шею любой обороне !!!
Что касается Месси , то Криштиану его отцепил после того , как стал Чемпионом Европы ! Ну а достижение - три ушастых подряд и четыре за пять лет , Месси даже во сне не приснятся !
может потому что у него контракт с найк, не?
Все правильно. Он не имеет права. Найк ему ежегодно,до конца жизни
выплачивает 24 ляма
интересно куда.может в атлетико
Уйдет из Реала, станет сбитым летчиком!
ОН ТОЛЬКО ЧТО СКАЗАЛ ЧТО БУДЕТ ИГРАТЬ ЕЩЕ КАК МИНИМУМ ЛЕТ ДЕСЯТЬ И КАКОЙ СМЫСЛ ЕМУ КУДА ТО УХОДИТЬ -ОЧЕРЕДНАЯ УТКА ЧЕМПА
Мне кажется самым реальным вариантом - обмен Неймара на Роналду ... Такой обмен +/- всех оставляет в плюсе ... Реал находил реальную замену стареющему лидеру , плюс Неймар не менее раскрученная персона . Возраст Роналду постепенно дает о себе знать , и его переход в менее конкурентоспособный чемпионат вполне логичен , тем более что ПСЖ может немного поднять ему зарплату ... Но и в обратной стороне все на мази - Неймар переходит туда , куда и хотел , а ПСЖ получает не ноющую звезду , которая может привести их к победе в ЛЧ , плюс скорее всего за Неймара они еще и доплату получат - которая поможет им избежать финансового файр-плей