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    Роналду тоже уйдет из «Реала». Намеков достаточно


    2
    Голосов: 8
    31.05.2018 14:10
    Теперь его точно ничто не держит.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 8
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 31 мая 2018, 23:33

      дальше ему только выше подниматься, к нам в Лигу, Амкар или Факел)

      2
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 31 мая 2018, 19:45

      катись

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 31 мая 2018, 16:58

      Без Зидана и Роналду Реал далеко не уедет

      3
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 30 мая 2018, 00:34

      Роналду достиг в футболе такого Космоса , который для других недосягаем , как минимум , в этом столетии !
      Основная заслуга в том, что Реал в течение пяти лет взял 4 (четыре !!!) ЛЧ из них 3 ( три!!!) подряд принадлежит не Пересу и даже не Зидану , а именно Криштиану !!!
      Ни один адекватный болельщик и не только Реала , не может опровергнуть этот ФАКТ !
      Что дальше ? Играть по прежнему а Реале , с которым он выиграл всё . о чем только можно было мечтать , в клубе , где Великие Победы становятся обыденностью ,- что показал финальный свисток судьи , когда игроки Реала после исторической победы над Ливерпулем реагировали так , как будто они выиграли рядовой матч в Ла Лиге !
      Нет, Криштиану нужно уходить ! Принимать новые вызовы ! Пробовать взять ещё одного ушастого с другим топ клубом , допустим с ПСЖ , МЮ или с Баварией !

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Alan_15 30 мая 2018, 09:26

      В ПСЖ он точно не пойдет, потому что там не с кем соревноваться, чемпионат одной команды, где им даже на максимуме играть не надо чтобы его выиграть, поэтому они и в Лиге Чемпионов пролетают постоянно. Другое дело англия, сумасшедшая конкуренция..Германия тоже нет.В МЮ думаю можно было бы венуться, или остаться в Реале и еще пару раз утереть нос Месси

      1
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 > Dgad 30 мая 2018, 20:36

      Я уверен , что ПСЖ - второй клуб в Европе после Реала ! Если бы несправедливый жребий в плей-офф его не свел с королевским клубом , - ещё не известно ,- как далеко бы он прошел !
      Тройка Роналду , Неймар и Мбаппе могут свернуть шею любой обороне !!!
      Что касается Месси , то Криштиану его отцепил после того , как стал Чемпионом Европы ! Ну а достижение - три ушастых подряд и четыре за пять лет , Месси даже во сне не приснятся !

      0
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      Рейтинг: +36

      AEerr > Alan_15 1 июня 2018, 04:15

      я недавно на ютубе смотрел видос про месси и там вот какие слова автор видео сказал и я с им согласен если роналду король футбола то месси это бог футбола!

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 29 мая 2018, 18:45

      Он же сказал после игры с Ливерпулом,"увидимся в следующем году"а сегодня уйдет.Чушь какой то

      2
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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 29 мая 2018, 18:30

      может потому что у него контракт с найк, не?

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      Рейтинг: +1130

      petr69 > paNYA020294 29 мая 2018, 22:37

      Все правильно. Он не имеет права. Найк ему ежегодно,до конца жизни
      выплачивает 24 ляма

      1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > petr69 30 мая 2018, 23:58

      Бред. Роналду до сезона 18-19 участвовал в презентациях новых форм Реала.

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 29 мая 2018, 18:29

      интересно куда.может в атлетико

      0
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 29 мая 2018, 18:10

      Уйдет из Реала, станет сбитым летчиком!

      -3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 29 мая 2018, 17:31

      ОН ТОЛЬКО ЧТО СКАЗАЛ ЧТО БУДЕТ ИГРАТЬ ЕЩЕ КАК МИНИМУМ ЛЕТ ДЕСЯТЬ И КАКОЙ СМЫСЛ ЕМУ КУДА ТО УХОДИТЬ -ОЧЕРЕДНАЯ УТКА ЧЕМПА

      0
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 29 мая 2018, 16:58

      Мне кажется самым реальным вариантом - обмен Неймара на Роналду ... Такой обмен +/- всех оставляет в плюсе ... Реал находил реальную замену стареющему лидеру , плюс Неймар не менее раскрученная персона . Возраст Роналду постепенно дает о себе знать , и его переход в менее конкурентоспособный чемпионат вполне логичен , тем более что ПСЖ может немного поднять ему зарплату ... Но и в обратной стороне все на мази - Неймар переходит туда , куда и хотел , а ПСЖ получает не ноющую звезду , которая может привести их к победе в ЛЧ , плюс скорее всего за Неймара они еще и доплату получат - которая поможет им избежать финансового файр-плей

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