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  • Кроос, Марсело и Каземиро поблагодарили Зидана, покинувшего «Реал»

Кроос, Марсело и Каземиро поблагодарили Зидана, покинувшего «Реал»

31 мая 2018, 17:40
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Футболисты «Реала» отреагировали на новость об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера клуба.

«Спасибо, мистер! Это было одно удовольствие», – написал в твиттере полузащитник Тони Кроос.

«Мистер Зизу, я много научился у вас. Я словно ребенок наслаждался каждой тренировкой с вами, каждым вашим советом. Вы – особенный для меня. Вы вошли в историю благодаря своему труду, работе, преданности и скромности. Спасибо, мистер!» – обратился к бывшему тренеру защитник Марсело.

«Нет слов. Благодарю вас за все, что вы сделали для меня и «Реала». Было огромной гордостью и привилегией иметь кумира детства в качестве тренера. Вечный Зизу», – написал хавбек Каземиро.

Ранее с обращениями в адрес француза выступили игрок обороны Серхио Рамос и нападающий Криштиану Роналду.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Марсело Кроос Тони Каземиро Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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dinar7777dinar
1527781774
рад за зидана ! такой успех ! молодец. не сказать чтоб что то принес в тактике но его сила его авторитет и его речь перед игрой и во время игры ! зизу легенда !
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