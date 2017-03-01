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    Гути будет болеть за «Барселону»

    Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути признался, что будет болеть за «Барселону» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который пройдет в столице Каталонии.

    «Пике – единственный футболист, кто по-настоящему защищает интересы «Барселоны». Хочу, чтобы «Барселона» одолела «ПСЖ», продолжила выступление в Лиге чемпионов и не концентрировала все силы на Примере. И хочу, чтобы пятый гол «Барселоны» в матче с «ПСЖ» забил Пике. Думаю, он это заслужил», – сказал Гути.

    Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» был зафиксирован счет 4:0.

    Источник: Marca

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    01.03.2017 07:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 5 марта 2017, 20:29

      по фиг РЕАЛУ удачи кто согласен жду ++++плюсы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best > САНЁК17 6 марта 2017, 03:55

      ставьте парню минусы, кто согласен, что пунктуация имеет важное значение

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 > loko-the_best 6 марта 2017, 17:53

      ты чувак читать умеешь?там написано кто (согласен )значит если кто не согласен не просил нечего!больной что ли

      0
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      Рейтинг: +26

      pntrz 1 марта 2017, 10:41

      красавчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 1 марта 2017, 07:54

      Как же реалу не хватает такого игрока... спасение га замену выходил... щас запасе никого нету

      3
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      Рейтинг: +55

      Vaval > de bruyne 1 марта 2017, 09:50

      Ну, не сказал бы. На лавке есть и воспитанники Лукас, Ассенсио, да и Ковачич. Хамес, Иско и Каземиро по очереди выходят по очереди. Да и про Морату забывать не стоит.

      -1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Vaval 1 марта 2017, 10:12

      но по интеллекту таких как Гути в Реале может быть только Модрич .....

      5
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      Рейтинг: +284

      Kano > Totti11 1 марта 2017, 13:23

      Точно подмечено.

      0
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