Гути будет болеть за «Барселону»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути признался, что будет болеть за «Барселону» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который пройдет в столице Каталонии.

«Пике – единственный футболист, кто по-настоящему защищает интересы «Барселоны». Хочу, чтобы «Барселона» одолела «ПСЖ», продолжила выступление в Лиге чемпионов и не концентрировала все силы на Примере. И хочу, чтобы пятый гол «Барселоны» в матче с «ПСЖ» забил Пике. Думаю, он это заслужил», – сказал Гути.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» был зафиксирован счет 4:0.