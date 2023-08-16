Гути назвал игрока, которого «Реалу» нужно купить вместо Мбаппе

Бывший полузащитник «Реала» Гути считает, что мадридскому клубу нужно подписать Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

«Я хочу, чтобы Мбаппе играл за «Реал». Мы не можем позволить себе от него отказаться.

Но если он продлит контракт с «ПСЖ», значит, действует из-за денег. В этом случае «Реалу» надо выбрать Холанда», – сказал Гути.