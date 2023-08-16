Гути назвал игрока, которого «Реалу» нужно купить вместо Мбаппе

А Гути денег не подкинет Реалу, по старой дружбе ?
Бывший полузащитник «Реала» Гути считает, что мадридскому клубу нужно подписать Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».
«Я хочу, чтобы Мбаппе играл за «Реал». Мы не можем позволить себе от него отказаться.
Но если он продлит контракт с «ПСЖ», значит, действует из-за денег. В этом случае «Реалу» надо выбрать Холанда», – сказал Гути.
- «Реал» хочет подписать Мбаппе летом 2024 года, когда у него истечет контракт с «ПСЖ».
- Ранее сообщалось, что француз может продлить соглашение с парижанами.