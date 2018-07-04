Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гути станет помощником главного тренера в «Бешикташе»

    Бывший полузащитник «Реала» Гути объявил, что войдет в тренерский штаб «Бешикташа».

    «Хочу поблагодарить «Реал», мой дом, за все те годы, что я провел здесь.

    Через несколько дней я присоединюсь к «Бешикташу», который тоже считаю своим домом, помощником тренера и продолжу расти в профессиональном плане», – написал Гути в своей инстаграме.

    Гути выступал за «Бешикташ» с 2010 по 2011 год. С 2013 года он тренировал юношескую команду «Реала».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2018 20:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11