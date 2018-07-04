Гути станет помощником главного тренера в «Бешикташе»

Бывший полузащитник «Реала» Гути объявил, что войдет в тренерский штаб «Бешикташа».

«Хочу поблагодарить «Реал», мой дом, за все те годы, что я провел здесь.

Через несколько дней я присоединюсь к «Бешикташу», который тоже считаю своим домом, помощником тренера и продолжу расти в профессиональном плане», – написал Гути в своей инстаграме.

Гути выступал за «Бешикташ» с 2010 по 2011 год. С 2013 года он тренировал юношескую команду «Реала».