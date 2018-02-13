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Гути готов сменить Зидана в «Реале»

13 февраля 2018, 10:04
8

Бывший полузащитник «Реала» Гути, работающий сейчас с юношеской командой клуба, готов возглавить основной состав в случае увольнения нынешнего главного тренера команды Зинедина Зидана.

«Уверен, что Зидан должен остаться. Но в том случае, если президент клуба Флорентино Перес завтра предложит мне пост главного тренера «Реала», то я не секунды не задумываясь соглашусь на это.

Кто сможет отказаться от такого предложения? Об этом мечтает каждый тренер в мире», – приводит слова Гути Mundo Deportivo.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Трансферы Реал Гути Зидан Зинедин
Комментарии (8)
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23igkra
1518505568
Там уже и Рауль на подходе)
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NeoNaTe
1518507643
шило на мыло
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Sosisochkin
1518507938
Гути бесстыжий ты, подожди пока сезон закончится, может Зидан ЛЧ затащит.
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Аскорбин
1518511645
Лысый взял команду на ходу, видимо все таки запорол
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DeStar
1518517004
не, следующий тренер, если все пойдет плохо у зидана, пусть будет опытный.
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DOCTOR PENALTY
1518519335
Мечта достойная, но это не аргумент, чтобы стать тренером такого клуба как Реал.
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Патронташ
1518528127
Корпоративная солидарность по-реаловски.
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Cules2013
1518536212
Смутно представляю какой из Гути будет тренер - с таким же успехом можно сделать Рамоса играющим тренером)) Может я и ошибаюсь, но... А по поводу "мечт", ну так, как говорится "сбылась мечта идиота", так что ещё неизвестно, что лучше; принять предложение или пораскинуть мозгами, оценить все риски и вежливо отказаться.
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