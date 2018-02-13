Гути готов сменить Зидана в «Реале»

Бывший полузащитник «Реала» Гути, работающий сейчас с юношеской командой клуба, готов возглавить основной состав в случае увольнения нынешнего главного тренера команды Зинедина Зидана.

«Уверен, что Зидан должен остаться. Но в том случае, если президент клуба Флорентино Перес завтра предложит мне пост главного тренера «Реала», то я не секунды не задумываясь соглашусь на это.

Кто сможет отказаться от такого предложения? Об этом мечтает каждый тренер в мире», – приводит слова Гути Mundo Deportivo.