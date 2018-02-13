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    Гути готов сменить Зидана в «Реале»

    Бывший полузащитник «Реала» Гути, работающий сейчас с юношеской командой клуба, готов возглавить основной состав в случае увольнения нынешнего главного тренера команды Зинедина Зидана.

    «Уверен, что Зидан должен остаться. Но в том случае, если президент клуба Флорентино Перес завтра предложит мне пост главного тренера «Реала», то я не секунды не задумываясь соглашусь на это.

    Кто сможет отказаться от такого предложения? Об этом мечтает каждый тренер в мире», – приводит слова Гути Mundo Deportivo.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2018 10:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 февраля 2018, 18:36

      Смутно представляю какой из Гути будет тренер - с таким же успехом можно сделать Рамоса играющим тренером)) Может я и ошибаюсь, но...
      А по поводу "мечт", ну так, как говорится "сбылась мечта идиота", так что ещё неизвестно, что лучше; принять предложение или пораскинуть мозгами, оценить все риски и вежливо отказаться.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 февраля 2018, 16:22

      Корпоративная солидарность по-реаловски.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 13:55

      Мечта достойная, но это не аргумент, чтобы стать тренером такого клуба как Реал.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 февраля 2018, 13:16

      не, следующий тренер, если все пойдет плохо у зидана, пусть будет опытный.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 13 февраля 2018, 11:47

      Лысый взял команду на ходу, видимо все таки запорол

      0
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 13 февраля 2018, 10:45

      Гути бесстыжий ты, подожди пока сезон закончится, может Зидан ЛЧ затащит.

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 13 февраля 2018, 10:40

      шило на мыло

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      Рейтинг: +301

      23igkra 13 февраля 2018, 10:06

      Там уже и Рауль на подходе)

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