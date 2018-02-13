Гути готов сменить Зидана в «Реале»

Смутно представляю какой из Гути будет тренер - с таким же успехом можно сделать Рамоса играющим тренером)) Может я и ошибаюсь, но...
А по поводу "мечт", ну так, как говорится "сбылась мечта идиота", так что ещё неизвестно, что лучше; принять предложение или пораскинуть мозгами, оценить все риски и вежливо отказаться.
Бывший полузащитник «Реала» Гути, работающий сейчас с юношеской командой клуба, готов возглавить основной состав в случае увольнения нынешнего главного тренера команды Зинедина Зидана.
«Уверен, что Зидан должен остаться. Но в том случае, если президент клуба Флорентино Перес завтра предложит мне пост главного тренера «Реала», то я не секунды не задумываясь соглашусь на это.
Кто сможет отказаться от такого предложения? Об этом мечтает каждый тренер в мире», – приводит слова Гути Mundo Deportivo.