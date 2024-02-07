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    Гути оценил работу Хави во главе «Барселоны»

    Бывший полузащитник «Реала» Гути считает, что Хави к моменту назначения главным тренером «Барселоны» еще не был готов в этой должности.

    «Имея отличный состав, он мало извлек из своих игроков. Такова реальность. Хороший тренер подстраивается под игроков, которые у него есть.

    Хави не был готов к работе в «Барселоне». Он думал, что все будет очень просто, но нет. Получить лицензию в Катаре и работать на матчах, куда приходит по 300 человек – не то же самое, что быть на скамейке «Барселоны».

    Есть люди, которые более подготовлены, а есть те, кто должен поработать в других командах, чтобы набраться опыта и оказаться в большом клубе, будь то Хави или любой другой тренер. Я считаю, что Хави – хороший тренер для «Барселоны» и для любой команды.

    Думаю, что Хави хочет скрыть все, чего не делает на поле его команда, комментариями [о судействе]. Мне кажется, что ему так легче. Предположить, что его «Барселона» играет плохо или находится не на желаемом уровне, для него сложнее, чем сказать: «Дело в том, что судьи благоволят «Реалу».

    Я считаю, что за 38 туров судьи в одном матче могут помочь вам, а в другом навредить. Не думаю, что есть предвзятость в отношении «Реала», «Барселоны» или какой-либо другой команды.

    Я никогда не видел, чтобы тренер говорил: «Сегодня нам помогли, мы не должны были заработать эти три очка», – сказал Гути в эфире El Chiringuito.

    • Хави начал тренерскую карьеру в катарском клубе «Аль-Садд», там же он и выиграл ряд трофеев, включая чемпионат Катара.
    • В ноябре 2021 года он возглавил «Барселону». Под его руководством клуб в 2023-м стал чемпионом и обладателем Суперкубка Испании.
    • Хави ранее заявил об уходе со своего поста по окончании текущего сезона.

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    Источник: Marca

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    07.02.2024 09:34
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