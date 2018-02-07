Гути: «Кто-нибудь из «Краснодара»-U19 может сыграть в «Реале»

Главный тренер «Реала»-U19 Гути подвел итог победе над «Краснодаром» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА (0:0, 3:0 по пенальти).

– Ожидали ли вы, что игра получится такой тяжелой для «Реала»?



– Хочу поблагодарить «Краснодар» за то, что они приняли «Реал». Я не ожидал, что все закончится так, но доволен. В первом тайме у нас были проблемы, но в перерыве мы расставили некоторые моменты, и игра изменилась.



– Сегодня на трибунах собралась рекордная аудитория для матча Юношеской лиги УЕФА. Как вам атмосфера?



– Я ожидал этого вопроса. Колоссальное количество людей! Изначально, когда фанаты кричали «Краснодар», «Краснодар«, это давило на парней, но в конце на трибунах стали поддерживать и «Реал». Это помогло.



– Кого из игроков «Краснодара» вы бы отметили и, возможно, в будущем пригласили бы в свою команду?



– На самом деле я не очень хорошо знаком с игроками соперника. Я считаю, что это достойные футболисты, играют хорошо. Если будут точки соприкосновения, то в дальнейшем кто-нибудь из игроков сможет сыграть в «Реале».



– Почему такие два разных тайма получились у «Реала»?



– Причина в атмосфере. Изначально ребята чувствовали давление, потому что играли в гостях. После первого тайма я сказал ребятам, что им нужно успокоиться, играть без нервов, и они стали действовать лучше во втором тайме.



– Как считаете, сколько примерно ребят из вашей команды в будущем можно будет ожидать в основной команде?



– Футбол довольно сложная игра для всех футболистов. Они должны тренироваться и показывать свои силы, должны продолжать играть. На данный момент не могу ответить на этот вопрос.



– Сборная Испании будет готовиться к ЧМ-2018 в академии «Краснодара». Вам удалось посетить академию?



– Да. Я считаю, что Краснодар – достойный город, здесь невероятный стадион, где можно без проблем тренироваться. Думаю, что Испании здесь все понравится, потому что понравилось нам.

Пятикратный чемпион Испании в составе королевского клуба возглавил его молодежный состав в 2013 году.