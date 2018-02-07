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    Гути: «Кто-нибудь из «Краснодара»-U19 может сыграть в «Реале»

    Главный тренер «Реала»-U19 Гути подвел итог победе над «Краснодаром» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА (0:0, 3:0 по пенальти).

    – Ожидали ли вы, что игра получится такой тяжелой для «Реала»?

    – Хочу поблагодарить «Краснодар» за то, что они приняли «Реал». Я не ожидал, что все закончится так, но доволен. В первом тайме у нас были проблемы, но в перерыве мы расставили некоторые моменты, и игра изменилась.

    – Сегодня на трибунах собралась рекордная аудитория для матча Юношеской лиги УЕФА. Как вам атмосфера?

    – Я ожидал этого вопроса. Колоссальное количество людей! Изначально, когда фанаты кричали «Краснодар», «Краснодар«, это давило на парней, но в конце на трибунах стали поддерживать и «Реал». Это помогло.

    – Кого из игроков «Краснодара» вы бы отметили и, возможно, в будущем пригласили бы в свою команду?

    – На самом деле я не очень хорошо знаком с игроками соперника. Я считаю, что это достойные футболисты, играют хорошо. Если будут точки соприкосновения, то в дальнейшем кто-нибудь из игроков сможет сыграть в «Реале».

    – Почему такие два разных тайма получились у «Реала»?

    – Причина в атмосфере. Изначально ребята чувствовали давление, потому что играли в гостях. После первого тайма я сказал ребятам, что им нужно успокоиться, играть без нервов, и они стали действовать лучше во втором тайме.

    – Как считаете, сколько примерно ребят из вашей команды в будущем можно будет ожидать в основной команде?

    – Футбол довольно сложная игра для всех футболистов. Они должны тренироваться и показывать свои силы, должны продолжать играть. На данный момент не могу ответить на этот вопрос.

    – Сборная Испании будет готовиться к ЧМ-2018 в академии «Краснодара». Вам удалось посетить академию?

    – Да. Я считаю, что Краснодар – достойный город, здесь невероятный стадион, где можно без проблем тренироваться. Думаю, что Испании здесь все понравится, потому что понравилось нам.
    Пятикратный чемпион Испании в составе королевского клуба возглавил его молодежный состав в 2013 году.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.02.2018 23:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 10:43

      а как он интересно изучал игроков соперника перед игрой если вообще никого назвать не может)

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 8 февраля 2018, 06:11

      В Краснодаре , интересно , появится кто-нибудь из Реала-19 . не говоря уж о Краснодаре-19

      0
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    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 8 февраля 2018, 02:06

      Был на стадионе. Было очень интересно. Высокие скорости, минимум симуляций при стыках, самоотдача.... То, чего не видно, например, в РФПЛ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 февраля 2018, 01:57

      проигрывать Реалу не стыдно тем более так

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 8 февраля 2018, 01:40

      Смолов пустил слезу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 8 февраля 2018, 00:28

      жаль , но наши молодцы!!!!

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 7 февраля 2018, 23:36

      "Кто-нибудь?" Это как? То есть не принципиально кто именно,да? Похвала ради похвалы это сильно конечно

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      Рейтинг: +1168

      Argon 7 февраля 2018, 23:32

      Хороший был матч. Были моменты и в первом и во втором тайме, нужно попадать в створ. В борьбе не уступали, в спринте тоже. Игру вытащил исключитьельно вратарь Реала. Взять 3 пеналя из 3-х, при таком давлении, заслуживает уважения.
      Парни из Краснодара, не расстраивайтесь! Будете привозить в город лигу Европы, это будут не последние ваши 32 тысячи зрителей.
      Спасибо за игру.

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