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  • Гути: «Кто-нибудь из «Краснодара»-U19 может сыграть в «Реале»

Гути: «Кто-нибудь из «Краснодара»-U19 может сыграть в «Реале»

7 февраля 2018, 23:20
8

Главный тренер «Реала»-U19 Гути подвел итог победе над «Краснодаром» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА (0:0, 3:0 по пенальти).

– Ожидали ли вы, что игра получится такой тяжелой для «Реала»?

– Хочу поблагодарить «Краснодар» за то, что они приняли «Реал». Я не ожидал, что все закончится так, но доволен. В первом тайме у нас были проблемы, но в перерыве мы расставили некоторые моменты, и игра изменилась.

– Сегодня на трибунах собралась рекордная аудитория для матча Юношеской лиги УЕФА. Как вам атмосфера?

– Я ожидал этого вопроса. Колоссальное количество людей! Изначально, когда фанаты кричали «Краснодар», «Краснодар«, это давило на парней, но в конце на трибунах стали поддерживать и «Реал». Это помогло.

– Кого из игроков «Краснодара» вы бы отметили и, возможно, в будущем пригласили бы в свою команду?

– На самом деле я не очень хорошо знаком с игроками соперника. Я считаю, что это достойные футболисты, играют хорошо. Если будут точки соприкосновения, то в дальнейшем кто-нибудь из игроков сможет сыграть в «Реале».

– Почему такие два разных тайма получились у «Реала»?

– Причина в атмосфере. Изначально ребята чувствовали давление, потому что играли в гостях. После первого тайма я сказал ребятам, что им нужно успокоиться, играть без нервов, и они стали действовать лучше во втором тайме.

– Как считаете, сколько примерно ребят из вашей команды в будущем можно будет ожидать в основной команде?

– Футбол довольно сложная игра для всех футболистов. Они должны тренироваться и показывать свои силы, должны продолжать играть. На данный момент не могу ответить на этот вопрос.

– Сборная Испании будет готовиться к ЧМ-2018 в академии «Краснодара». Вам удалось посетить академию?

– Да. Я считаю, что Краснодар – достойный город, здесь невероятный стадион, где можно без проблем тренироваться. Думаю, что Испании здесь все понравится, потому что понравилось нам.
Пятикратный чемпион Испании в составе королевского клуба возглавил его молодежный состав в 2013 году.

Источник: Rusfootball.info
Краснодар (мол) Краснодар Реал Гути
Комментарии (8)
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Argon
1518035547
Хороший был матч. Были моменты и в первом и во втором тайме, нужно попадать в створ. В борьбе не уступали, в спринте тоже. Игру вытащил исключитьельно вратарь Реала. Взять 3 пеналя из 3-х, при таком давлении, заслуживает уважения. Парни из Краснодара, не расстраивайтесь! Будете привозить в город лигу Европы, это будут не последние ваши 32 тысячи зрителей. Спасибо за игру.
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GoldPlayFIFARus9
1518035788
"Кто-нибудь?" Это как? То есть не принципиально кто именно,да? Похвала ради похвалы это сильно конечно
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СашкаГуров
1518038882
жаль , но наши молодцы!!!!
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Marvianu
1518043210
Смолов пустил слезу
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x-x-x-x-x
1518044240
проигрывать Реалу не стыдно тем более так
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belrus21
1518044812
Был на стадионе. Было очень интересно. Высокие скорости, минимум симуляций при стыках, самоотдача.... То, чего не видно, например, в РФПЛ...
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нейтральныйкакникто
1518059503
В Краснодаре , интересно , появится кто-нибудь из Реала-19 . не говоря уж о Краснодаре-19
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OfaZavr
1518075827
а как он интересно изучал игроков соперника перед игрой если вообще никого назвать не может)
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