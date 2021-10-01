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    Гути заявил о готовности возглавить «Барселону», но потом передумал

    Бывший полузащитник «Реала» Гути сообщил, что он готов стать главным тренером «Барселоны».

    «А почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, у меня есть все необходимое, чтобы преуспеть и в качестве тренера», – сказал Гути.

    Позднее 44-летний испанец опроверг свои же слова, дав понять, что озвученное ранее было шуткой.

    «Очевидно, что я бы не пошел туда. Как бывший футболист «Реала», я бы никогда этого не сделал. Тем более, учитывая тот беспорядок, который они создали», – заявил он.

    • Гути – воспитанник «Реала».
    • Он выступал за основу мадридцев на протяжении 16 лет (1994-2010).
    • С 2013 по 2018 год экс-хавбек возглавлял юношескую команду «Реала».

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1611

      lek! 48 минут назад

      Очкошник , Перес по ходу палец в анус вставил .

      0
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      Рейтинг: +1112

      Karpathian 1 час назад

      переобулся в полете

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