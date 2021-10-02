Гути заявил о готовности возглавить «Барселону», но потом передумал

Бывший полузащитник «Реала» Гути сообщил, что он готов стать главным тренером «Барселоны».
«А почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, у меня есть все необходимое, чтобы преуспеть и в качестве тренера», – сказал Гути.
Позднее 44-летний испанец опроверг свои же слова, дав понять, что озвученное ранее было шуткой.
«Очевидно, что я бы не пошел туда. Как бывший футболист «Реала», я бы никогда этого не сделал. Тем более, учитывая тот беспорядок, который они создали», – заявил он.
- Гути – воспитанник «Реала».
- Он выступал за основу мадридцев на протяжении 16 лет (1994-2010).
- С 2013 по 2018 год экс-хавбек возглавлял юношескую команду «Реала».
Источник: AS