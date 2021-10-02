Гути заявил о готовности возглавить «Барселону», но потом передумал

Бывший полузащитник «Реала» Гути сообщил, что он готов стать главным тренером «Барселоны».

«А почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, у меня есть все необходимое, чтобы преуспеть и в качестве тренера», – сказал Гути.

Позднее 44-летний испанец опроверг свои же слова, дав понять, что озвученное ранее было шуткой.

«Очевидно, что я бы не пошел туда. Как бывший футболист «Реала», я бы никогда этого не сделал. Тем более, учитывая тот беспорядок, который они создали», – заявил он.