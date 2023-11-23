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    • Гути назвал тренера, которого хочет видеть в «Реале»: «Он идеально подходит»

    Гути назвал тренера, которого хочет видеть в «Реале»: «Он идеально подходит»

    Бывший полузащитник «Реала» Гути высказал мнение о том, кто может возглавить мадридский клуб в случае ухода Карло Анчелотти.

    «Я бы хотел снова увидеть Зидана в «Реале». Когда тренером был Моуринью, мне, бывало, скучно смотреть матчи. Такова реальность. Моуринью – не тот тренер, который нужен «Реалу». Почему бы Зидану не прийти в третий раз? Есть тренеры, которые могут подолгу работать в этом клубе, потому что они идеально подходят ему», – сказал Гути.

    • Гути выступал за «Реал» с 1995 по 2010 годы.
    • У Анчелотти летом заканчивается контракт с клубом, сообщалось, что у него есть предложение от сборной Бразилии.
    • После 13 туров Ла Лиши «Реал» занимает второе место с 32 очками, уступая два очка «Жироне».

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1430

      САНЁК17 28 минут назад

      Все свое время, Зидан тоже не дурак , он будет ждать свой момент

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      Рейтинг: +6662

      Питерский князь 2 часа назад

      Абаскаля позовите.
      :))))

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