Гути назвал тренера, которого хочет видеть в «Реале»: «Он идеально подходит»

Бывший полузащитник «Реала» Гути высказал мнение о том, кто может возглавить мадридский клуб в случае ухода Карло Анчелотти.

«Я бы хотел снова увидеть Зидана в «Реале». Когда тренером был Моуринью, мне, бывало, скучно смотреть матчи. Такова реальность. Моуринью – не тот тренер, который нужен «Реалу». Почему бы Зидану не прийти в третий раз? Есть тренеры, которые могут подолгу работать в этом клубе, потому что они идеально подходят ему», – сказал Гути.