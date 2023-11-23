Гути назвал тренера, которого хочет видеть в «Реале»: «Он идеально подходит»

Бывший полузащитник «Реала» Гути высказал мнение о том, кто может возглавить мадридский клуб в случае ухода Карло Анчелотти.

«Я бы хотел снова увидеть Зидана в «Реале». Когда тренером был Моуринью, мне, бывало, скучно смотреть матчи. Такова реальность. Моуринью – не тот тренер, который нужен «Реалу». Почему бы Зидану не прийти в третий раз? Есть тренеры, которые могут подолгу работать в этом клубе, потому что они идеально подходят ему», – сказал Гути.

Гути выступал за «Реал» с 1995 по 2010 годы.

У Анчелотти летом заканчивается контракт с клубом, сообщалось, что у него есть предложение от сборной Бразилии.

После 13 туров Ла Лиши «Реал» занимает второе место с 32 очками, уступая два очка «Жироне».

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