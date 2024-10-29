Гути объяснил, почему Родри не заслужил «Золотой мяч» в 2024 году

Экс-игрок «Реала» Гути оценил итоги голосования за обладателя «Золотого мяча».

Награду вручили полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

2-е место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который до вчерашнего дня считался главным фаворитом.

В 2024 году Родри выиграл АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании.

Винисиус стал победителем Лиги чемпионов, Примеры, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

«Для меня такой «Золотой мяч» не имеет престижа и смысла. Расскажите мне, по каким критериям проходит это голосование.

Впервые вижу обладателя «Золотого мяча», который не вошел в символические сборные АПЛ и Лиги чемпионов. Это говорит о многом.

Я рад, что приз вручили Родри. Награда не была заслуженной в этот раз, но он заслужил ее в позапрошлом сезоне. Рад тому, как он себя проявил», – сказал Гути.