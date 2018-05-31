Капелло считает, что Гути, Конте или Покеттино могли бы заменить Зидана в «Реале»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о возможным преемниках Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридцев.

«Думаю, это может быть Гути. Сейчас есть только один тренер свободен, и это Конте. Сарри тоже свободен, но как долго?

Покеттино? Да, он также может быть вариантом. Посмотрим. Если Роналду уйдет из «Реала», клуб должен будет заменить его. Например, Левандовским. Будущее Бензема? Перес избавился от Игуаина, чтобы оставить француза. Не думаю, что его продадут», – сказал Капелло.

«Реал» без Зидана. Что будет дальше?