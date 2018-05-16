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    Гути может возглавить «Леганес»

    Бывший полузащитник «Реала» Гути получил предложение возглавить клуб Примеры.

    На данный момент 41-летний футболист тренирует молодежную команду мадридцев, однако ранее он уже заявил, что намерен покинуть эту должность и начать работать главным тренером.

    С Гути связался «Леганес». Руководство «пепинерос» считает, что специалист способен заменить нынешнего тренера Асьера Гаритано, у которого в июне истекает контракт.

    В нынешнем чемпионате Испании «Леганес» за тур до окончания сезона занимает 17 место в турнирной таблице. Выше команда уже не поднимется, но и от вылета в Сегунду она себя обезопасила.

    Источник: Tribalfootball

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    16.05.2018 18:59
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