Гути может возглавить «Леганес»

Бывший полузащитник «Реала» Гути получил предложение возглавить клуб Примеры.

На данный момент 41-летний футболист тренирует молодежную команду мадридцев, однако ранее он уже заявил, что намерен покинуть эту должность и начать работать главным тренером.

С Гути связался «Леганес». Руководство «пепинерос» считает, что специалист способен заменить нынешнего тренера Асьера Гаритано, у которого в июне истекает контракт.

В нынешнем чемпионате Испании «Леганес» за тур до окончания сезона занимает 17 место в турнирной таблице. Выше команда уже не поднимется, но и от вылета в Сегунду она себя обезопасила.