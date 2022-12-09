Гути хочет возглавить сборную Испании

Экс-полузащитник «Реала» Гути заявил о желании и готовности тренировать сборную Испании.
«Я бы хотел возглавить сборную. Руководить национальной командой своей страны – это невероятно.
Готов ли я к такому? Конечно. Это очевидно. Я верю в себя», – сказал Гути.
- Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко.
- Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.
- Вместо Луиса Энрике сборную Испании возглавил Луис де ла Фуэнте.
- Единственный самостоятельный опыт Гути в тренерской карьере – «Альмерия».
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Источник: Marca