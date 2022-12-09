Гути хочет возглавить сборную Испании

Экс-полузащитник «Реала» Гути заявил о желании и готовности тренировать сборную Испании.

«Я бы хотел возглавить сборную. Руководить национальной командой своей страны – это невероятно.

Готов ли я к такому? Конечно. Это очевидно. Я верю в себя», – сказал Гути.

Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко.

Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.

Вместо Луиса Энрике сборную Испании возглавил Луис де ла Фуэнте.

Единственный самостоятельный опыт Гути в тренерской карьере – «Альмерия».

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира