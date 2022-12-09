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    Гути хочет возглавить сборную Испании

    Экс-полузащитник «Реала» Гути заявил о желании и готовности тренировать сборную Испании.

    «Я бы хотел возглавить сборную. Руководить национальной командой своей страны – это невероятно.

    Готов ли я к такому? Конечно. Это очевидно. Я верю в себя», – сказал Гути.

    • Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко.
    • Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.
    • Вместо Луиса Энрике сборную Испании возглавил Луис де ла Фуэнте.
    • Единственный самостоятельный опыт Гути в тренерской карьере – «Альмерия».

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    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1124

      ARSteven89 20 минут назад

      Где ж ты раньше был?!!! Там де ла Фуэнте теперь!

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      Рейтинг: +1690

      jek718875 29 минут назад

      Гути,даю добро, вперёд и с песней!

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