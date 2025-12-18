Президент «ПСЖ» прокомментировал перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи оценил феерическую серию пенальти в исполнении российского вратаря Матвея Сафонова.

Парижане выиграли Межконтинентальный кубок, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Его признали лучшим игроком матча.

Матвей стал автором исторического достижения.

«Сафонов был великолепен. У нас два вратаря топ-уровня. Отразить четыре пенальти – это потрясающе.

Мы начали год с завоевания трофея [Суперкубка Франции] и завершаем его еще одним титулом. Это великолепно», – сказал Аль-Хелайфи.