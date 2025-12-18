Введите ваш ник на сайте
  Тренер «ПСЖ» Энрике ответил, станет ли Сафонов основным вратарем команды после героической серии пенальти

Тренер «ПСЖ» Энрике ответил, станет ли Сафонов основным вратарем команды после героической серии пенальти

Сегодня, 01:23
10

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на пресс-конференции после финала Межконтинентального кубка отказался гарантировать Матвею Сафонову место в стартовом составе.

  • Парижане выиграли трофей, победив «Фламенго» в серии пенальти.
  • Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
  • Его признали лучшим игроком матча.
  • Матвей стал автором исторического достижения.

«Смена основного вратаря? Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Мы должны наслаждаться моментом.

Я впервые вижу, чтобы голкипер отразил четыре пенальти. Но мы рады, что продолжаем выигрывать трофеи, и этот мы заслужили», – сказал Энрике.

Источник: L'Equipe
Межконтинентальный кубок Франция. Лига 1 Фламенго ПСЖ Сафонов Матвей Энрике Луис
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alex Atuan
1766015243
Да ну, лукавит Луиска лукавит, с такой невыразительной игрой если бы в воротах стоял Шевалье а не Матвей фиг бы они этот кубок взяли. Заслужили они, ага как же.
Ответить
Красногвардейчик
1766033263
Да не будет Мотя основным!!! В первую очередь по политическим причинам
Ответить
ilichsityFC
1766033680
ну как минимум Мотя себе рекламу сделал, даже если в ПСЖ не останется, думаю в трансферное окно предложения будут.
Ответить
ilich55
1766035897
Хитрожопый Луис ушёл от прямого ответа.
Ответить
алдан2014
1766036001
Шевалье напьется с горя. На лавке теперь его место
Ответить
BRO_football
1766039633
Да конечно не будет никакой смены основного вратаря. ПСЖ поставил Сафонова на матч с Фламенго специально. Межконтинтальный кубок для ПСЖ не очень важен и поставили Сафонова как раз чтобы дать основному вратарю Шевалье отдохнуть. И если Сафонов облажается, то будет лишний повод оставить его в запасе на подольше. И как будто Энрике только этого и ждал, но Сафонов победил и показал класс, но вместе с тем создал для главного тренера только больше проблем и неудобных вопросов от прессы.
Ответить
САДЫЧОК
1766042802
Мотя вошел в историю и теперь не важно будет он основным или нет.Если не будет-то будет гулять с собачкой и наслаждаться успехом.
Ответить
bset
1766056680
4 отбитых пенальти в финале - это не достижение. Вот был бы он француз...
Ответить
