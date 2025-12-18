Тренер «ПСЖ» Энрике ответил, станет ли Сафонов основным вратарем команды после героической серии пенальти

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на пресс-конференции после финала Межконтинентального кубка отказался гарантировать Матвею Сафонову место в стартовом составе.

Парижане выиграли трофей, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Его признали лучшим игроком матча.

Матвей стал автором исторического достижения.

«Смена основного вратаря? Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Мы должны наслаждаться моментом.

Я впервые вижу, чтобы голкипер отразил четыре пенальти. Но мы рады, что продолжаем выигрывать трофеи, и этот мы заслужили», – сказал Энрике.