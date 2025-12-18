Во Франции оценили феерическую серию пенальти в исполнении Сафонова

Журналист L'Equipe Лоик Танзи высказался об игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Российский вратарь взял 6-й трофей с «ПСЖ».

«Матфей Сафонов провел невероятный, исторический матч за «ПСЖ». Четыре отраженных пенальти подряд – это достижение мирового уровня.

После этого Сафонов обязательно должен стать первым номером в «ПСЖ». Он точно должен играть в команде!» – заявил Танзи.