Во Франции оценили феерическую серию пенальти в исполнении Сафонова

Сегодня, 00:16
2

Журналист L'Equipe Лоик Танзи высказался об игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

  • «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
  • Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
  • Российский вратарь взял 6-й трофей с «ПСЖ».

«Матфей Сафонов провел невероятный, исторический матч за «ПСЖ». Четыре отраженных пенальти подряд – это достижение мирового уровня.

После этого Сафонов обязательно должен стать первым номером в «ПСЖ». Он точно должен играть в команде!» – заявил Танзи.

Черчесов прокомментировал перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
Капитан «ПСЖ» передал Сафонову право поднять Межконтинентальный кубок 2
Первые слова Сафонова после героической серии пенальти 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Межконтинентальный кубок Фламенго ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1766041276
И только в России болельщики продолжают его хейтить
Ответить
темирхан
1766048556
как там себя чувствует макрон?
Ответить
18+
  • Читайте нас: 