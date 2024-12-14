Определился соперник «Реала» по финалу Межконтинентального кубка

«Пачука» в 3-м раунде Межконтинентального кубка победила египетский «Аль-Ахли».

Основное и дополнительное время прошло без голов. В серии пенальти мексиканцы победили со счетом 6:5, причем первый удар в серии у «Пачуки» не реализовал экс-форвард «Зенита», ЦСКА, «Рубина» Хосе Саломон Рондон.

18 декабря в финале «Пачука» сыграет с «Реалом» на катарском стадионе «Лусаил Иконик», принимавшем финал ЧМ-2022.

«Реал» в эти минуты проводит матч Примеры против «Райо Вальекано».

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