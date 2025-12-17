⚡️ Межконтинентальный кубок. Сафонов принес «ПСЖ» трофей, отбив 4 из 5 пенальти в серии с «Фламенго»

«ПСЖ» стал обладателем Межконтинентального кубка-2025.
Парижане в финале турнира обыграли «Фламенго» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
В серии 11-метровых российский вратарь Матвей Сафонов парировал четыре из пяти ударов.
Воспитанник «Краснодара» провел всю игру, выйдя в старте в четвертом матче подряд.
Межконтинентальный кубок. Финал
ПСЖ - Фламенго - 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, по пенальти 2:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Х. Кварацхелия, 38; 1:1 - Жоржиньо, 62 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»