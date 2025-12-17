⚡️ Межконтинентальный кубок. Сафонов принес «ПСЖ» трофей, отбив 4 из 5 пенальти в серии с «Фламенго»

«ПСЖ» стал обладателем Межконтинентального кубка-2025.

Парижане в финале турнира обыграли «Фламенго» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

В серии 11-метровых российский вратарь Матвей Сафонов парировал четыре из пяти ударов.

Воспитанник «Краснодара» провел всю игру, выйдя в старте в четвертом матче подряд.