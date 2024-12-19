Анчелотти отреагировал на завоевание 15-го трофея с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги финалаа Межконтинентального кубка ФИФА с «Пачукой» (3:0).

– У вас уже 15 титулов с «Реалом»...

–Это очень много! Я очень доволен и счастлив. Это успех.

– Что думаете о начале матча?

– Постепенно мы взяли игру под контроль и в итоге сыграли хорошо. Мы были выше классом, но был необходим настрой. Затем мы включились в игру. В итоге настрой мне очень понравился. Футболисты атаки сделали разницу.

– Винисиус провел отличную игру.

– Мы хорошо действовали в атаке, показали очень высокий класс. Килиан [Мбаппе] провел хороший матч, Родриго забил второй гол. Мы очень счастливы. Достойная победа в середине сезона.