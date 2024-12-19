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    • Анчелотти отреагировал на завоевание 15-го трофея с «Реалом»

    Анчелотти отреагировал на завоевание 15-го трофея с «Реалом»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги финалаа Межконтинентального кубка ФИФА с «Пачукой» (3:0).

    – У вас уже 15 титулов с «Реалом»...

    –Это очень много! Я очень доволен и счастлив. Это успех.

    – Что думаете о начале матча?

    – Постепенно мы взяли игру под контроль и в итоге сыграли хорошо. Мы были выше классом, но был необходим настрой. Затем мы включились в игру. В итоге настрой мне очень понравился. Футболисты атаки сделали разницу.

    – Винисиус провел отличную игру.

    – Мы хорошо действовали в атаке, показали очень высокий класс. Килиан [Мбаппе] провел хороший матч, Родриго забил второй гол. Мы очень счастливы. Достойная победа в середине сезона.

    • Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории клуба.
    • Ранее под руководством итальянца «Реал» по 2 раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира, по 3 раза – Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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    Источник: As

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