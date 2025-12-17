Реакция Губерниева на феерическую серию пенальти в исполнении Сафонова

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Российский вратарь взял 6-й трофей с «ПСЖ».

«Матвей Сафонов – огромный молодец! Потому что он не зассал, остался в команде и выигрывает конкуренцию у Шевалье. Претендует на звание основного вратаря.

Это очередной трофей в карьере россиянина. Можно гордиться! Он – большой спортсмен! Он не ищет лeгких путей, играет в очень сильной команде, и я поздравляю его с очередным трофеем.

Тем более пенали берeт. Он способен быть первым вратарeм в «ПСЖ». И дай бог ему здоровья, уверенности в себе и «овечкинской» удали, я бы так сказал!», – заявил Губерниев.