Мбаппе попробует восстановиться к финалу Межконтинентального кубка

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе хочет сыграть в финале Межконтинентального кубка с «Пачукой». Он работает с личным остеопатом и физиотерапевтом и отправится вместе с командой в Катар, где пройдет матч.

Мбаппе ранее пропустил матч 17-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (3:3) из-за повреждения бедра, полученного в игре 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

Отмечается, что форвард уже несколько недель работает с остеопатом, который консультирует его еще со времени выступления за «Монако».