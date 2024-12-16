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    • Мбаппе попробует восстановиться к финалу Межконтинентального кубка

    Мбаппе попробует восстановиться к финалу Межконтинентального кубка

    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе хочет сыграть в финале Межконтинентального кубка с «Пачукой». Он работает с личным остеопатом и физиотерапевтом и отправится вместе с командой в Катар, где пройдет матч.

    Мбаппе ранее пропустил матч 17-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (3:3) из-за повреждения бедра, полученного в игре 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

    Отмечается, что форвард уже несколько недель работает с остеопатом, который консультирует его еще со времени выступления за «Монако».

    • В этом сезоне 25-летний Мбаппе провел 22 матча, забил 12 голов, отдал 2 передачи.
    • Финал Межконтинентального кубка «Реал»«Пачука» пройдет 18 декабря в Лусаиле и начнется в 20:00 мск.

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    Источник: Relevo

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    16.12.2024 15:11
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