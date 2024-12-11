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    • Межконтинентальный кубок. Гол экс-игрока «Зенита» и ЦСКА помог «Пачуке» победить «Ботафого» (3:0) и приблизиться к матчу с «Реалом»

    Межконтинентальный кубок. Гол экс-игрока «Зенита» и ЦСКА помог «Пачуке» победить «Ботафого» (3:0) и приблизиться к матчу с «Реалом»

    «Пачука» во 2-м раунде Межконтинентального кубка победила в Катаре «Ботафого».

    У мексиканцев забил бывший форвард «Зенита», ЦСКА, «Рубина» Хосе Саломон Рондон.

    В следующем раунде «Пачука» сыграет с египетским «Аль-Ахли». Победитель этого матча встретится в финале с «Реалом».

    «Ботафого» в декабре уже выиграл Серию А и Кубок Либертадорес.

    Межконтинентальный кубок. 2-й раунд

    Ботафого (Бразилия) – Пачука (Мексика) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Идрисси, 50; 0:2 – Деосса, 66; 0:3 – Рондон, 80.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 22:05
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