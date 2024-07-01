Кубок Америки. Гол Рондона помог Венесуэле разгромить Ямайку Николсона

Венесуэла уверенно обыграла Ямайку (3:0) в 3-м туре группового этапа Кубка Америки.

Для Венесуэлы поединок не имел турнирного значения. Команда еще в прошлом туре обеспечила себе путевку в плей-офф. Но венесуэльцы все равно порадовали своих болельщиков победой.

Голами в поединке отметились Эдуард Бельо, Саломон Рондон, известный в России по выступлениям за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА, и Эрик Рамирес

Форвард Ямайки Шамар Николсон появился на поле во втором тайме и ничем примечательным не отметился.

Благодаря победе Венесуэла заработала 9 очков и уверенно выиграла свою группу. Ямайка же с 0 турнирных баллов замыкает квартет.

Кубок Америки. Групповой этап. 3-й тур

Ямайка – Венесуэла – 0:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Бельо, 49; 2:0 – Рондон, 56; 3:0 – Рамирес, 85

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