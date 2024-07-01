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Расписание матчей
Кубок Америки
Ямайка - Венесуэла
Ямайка - Венесуэла: обзор матча 01 июля 2024
Ямайка
01.07.2024, понедельник, 03:00
Кубок Америки, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
Венесуэла
49'
Э. Белло
56'
Х. Саломон Рондон
85'
Э. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ямайка - Венесуэла
Желтая карточка
М. Гектор
89'
Замена
R. King
️️️️
Д. Латибодье
87'
85'
ГОЛ! 0:3!
Э. Рамирес
81'
Замена
К. Макун
️️️️
Х. Арамбуру
81'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
K. Anderson
️️️️
У. Хардинг
67'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
М. Антонио
67'
60'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Я. Эррера
60'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Д. Мачис
56'
ГОЛ! 0:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Я. Эррера
49'
ГОЛ! 0:1!
Э. Белло
Пас отдал
Х. Арамбуру
9'
Желтая карточка
Д. Мачис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ямайка
23
Джамали Уэйт
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
3
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Этан Пайннок
ЦЗ
12
Уэс Хардинг
ЦЗ
17
Дамион Лоу
(К)
ЦЗ
7
Демарай Грей
ЛВ
9
Майкл Антонио
ЦФ
20
Реналдо Сефас
ЦФ
8
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
3
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Хосе Мартинес
ОП
6
Янхель Эррера
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Ямайка
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
2
Декстер Лембикиса
ЛЗ
6
ДиШон Бернард
ЦЗ
6
Richard King
ЦЗ
16
Karoy Anderson
ЦП
10
Бобби Рид
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
0
Джон Белл
ЦФ
19
K. Lambert
ЦФ
Венесуэла
1
Хосе Контрерас
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
17
Даниэль Перейра
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
3-2-1-3
23
Уэйт
5
Пайннок
12
Хардинг
17
Лоу
22
Ли
15
Латибодье
7
Грей
8
Палмер
20
Сефас
9
Антонио
4-1-2-2-1
22
Ромо
4
Арамбуру
3
Осорио
21
Гонсалес
3
Анхель
13
Мартинес
6
Эррера
10
Сеговия
15
Белло
11
Мачис
23
Рондон
15
Латибодье
6
6
15
Латибодье
12
Хардинг
16
16
12
Хардинг
9
Антонио
11
Николсон
11
Николсон
9
Антонио
4
Арамбуру
14
Макун
14
Макун
4
Арамбуру
6
Эррера
8
Ринкон
8
Ринкон
6
Эррера
11
Мачис
10
Сотельдо
10
Сотельдо
11
Мачис
23
Рондон
19
Рамирес
19
Рамирес
23
Рондон
Остались в запасе
Ямайка
Венесуэла
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
2
Декстер Лембикиса
ЛЗ
6
ДиШон Бернард
ЦЗ
10
Бобби Рид
АП
0
Джон Белл
ЦФ
19
K. Lambert
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
1
Хосе Контрерас
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
17
Даниэль Перейра
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
2
Декстер Лембикиса
ЛЗ
6
ДиШон Бернард
ЦЗ
10
Бобби Рид
АП
0
Джон Белл
ЦФ
19
K. Lambert
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосе Контрерас
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
17
Даниэль Перейра
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Главный тренер
Фернандо Батиста
Статистика матча Ямайка - Венесуэла
1
1
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
4
12
Офсайды
0
1
Количество передач
340
373
Сейвы
0
1
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.52
2.36
Матчи команд
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Q2
Посещаемость:
20240 из 20500 зрителей (98%)
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