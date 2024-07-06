Кубок Америки. Канада в серии пенальти обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал

Канада оказалась сильнее Венесуэлы (1:1, 4-3 пен.) в рамках 1/4 финала Кубка Америки.

Канадцы вышли вперед благодаря точному удару нападающего Джейкоба Шаффелбурга. Но Венесуэле удалось отыграться во второй половине поединка. Очередным голом на турнире отметился центрфорвард Саломон Рондон.

Регламент турнира не предусматривает до финала дополнительное время. Сразу была назначена серия пенальти, в которой точнее оказалась Канада.

В 1/2 финала Канада сыграет с Аргентиной, которая также в серии 11-метровых переиграла Эквадор (1:1 4-2 пен.)

Кубок Америки. Плей-офф. 1/4 финала

Венесуэла – Канада 1:1, 4-3 пен. (0:1)

Голы: 1:0 – Шаффелбург, 13; 1:1 – Рондон, 65

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