Жена Сафонова эмоционально отреагировала на феерическую серию пенальти в исполнении Матвея

Марина Кондратюк, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, опубликовала пост по случаю перформанса своего мужа в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Его признали лучшим игроком матча.

Матвей стал автором исторического достижения.

«Счастлива видеть в его жизни эти прекрасные моменты, когда Матвей доказывает всe своим трудом.

Бывают разные периоды, но те невероятные эмоции в дни, когда он творит что-то уникальное, просто накрывают меня с головой.

Столько слeз я сегодня пролила, да и седых волос, кажется, прибавилось. Хорошо, что их не видно 😁

Ещe один трофей, ещe одна важная победа, ещe один вечер, когда каждый, кто смотрит футбол, знает: этот парень сделал то, чего до сих пор не делал никто», – написала Марина в своем телеграм-канале.