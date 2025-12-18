Черчесов прокомментировал перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о феерической игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
- «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
- Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
- Его признали лучшим игроком матча.
- Матвей стал автором исторического достижения.
«К сожалению, не видел игру, поэтому сложно сказать что-то конкретное. Но так проявить себя в серии пенальти, отбить четыре подряд – это большая редкость.
Это о многом говорит. Мои поздравления Матвею», – заявил Черчесов.
Источник: «Чемпионат»