Черчесов прокомментировал перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о феерической игре Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Его признали лучшим игроком матча.

Матвей стал автором исторического достижения.

«К сожалению, не видел игру, поэтому сложно сказать что-то конкретное. Но так проявить себя в серии пенальти, отбить четыре подряд – это большая редкость.

Это о многом говорит. Мои поздравления Матвею», – заявил Черчесов.