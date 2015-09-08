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    Гути попросил Де Хеа набраться терпения

    Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути уверил голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, что «королевский клуб» будет ожидать его даже, если ему придется провести этот сезон вне игры.

    «Де Хеа – один из двух-трех лучших голкиперов мира и достаточно неприятно, что сложилась такая ситуация вокруг него. Все в Мадриде надеялись, что он придет в команду этим летом. Наш президент сделал все, что было возможно, чтобы осуществить этот переход, но этого не произошло.

    Я надеюсь, что Давид сможет пережить этот год, если ему так и придется оставаться вне игры. И он должен знать, что после этого его будут ждать в лучшей команде мира», – сказал Гути.


    Источник: Goal.com

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    08.09.2015 18:15
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    Комментарии (3)
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    Финт
    1441725474
    Лучший Яшин!
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    Fanat APL
    1441905039
    Наш президент всё лето где-то спал и мы его не купили
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    ologreds
    1694997218
    numo441715
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