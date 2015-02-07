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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 07 февраля 2015
Атлетико
07.02.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 22 тур
4 : 0
Завершен
Реал
14'
Тиагу
18'
С. Ньигес
67'
А. Гризманн
89'
М. Манджукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
ГОЛ! 4:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Ф. Торрес
89'
85'
Желтая карточка
Хесе
Желтая карточка
М. Манджукич
82'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Гризманн
77'
74'
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
Замена
Р. Гарсия
️️️️
С. Ньигес
71'
Травма
С. Ньигес
69'
68'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Ньигес
67'
Желтая карточка
Д. Годин
53'
Желтая карточка
Р. Гарсия
52'
Желтая карточка
А. Туран
49'
46'
Замена
Хесе
️️️️
С. Хедира
Желтая карточка
Габи
45'
29'
Желтая карточка
Т. Кроос
ГОЛ! 2:0!
С. Ньигес
Пас отдал
Г. Сикейра
18'
ГОЛ! 1:0!
Тиагу
Пас отдал
М. Манджукич
14'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Коке
11'
Травма
Коке
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
(К)
ОП
5
Тиагу
ОП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-2-2
13
Мойя
6
Сикейра
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
66
Туран
9
Манджукич
7
Гризманн
4-2-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
6
Начо
19
Варан
17
Коэнтрау
8
Кроос
28
Хедира
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
6
Коке
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Коке
7
Гризманн
9
Торрес
9
Торрес
7
Гризманн
Ньигес
14
Гарсия
14
Гарсия
Ньигес
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
28
Хедира
10
Хесе
10
Хесе
28
Хедира
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
Остались в запасе
Атлетико
Реал
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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