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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 27 апреля 2013
Атлетико
27.04.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 2
Завершен
Реал
4'
Р. Фалькао
13'
Хуанфран (АГ)
63'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
76'
Замена
Л. Модрич
️️️️
А. Ди Мария
Замена
К. Родригес
️️️️
М. Суарес
74'
Желтая карточка
Д. Коста
73'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Гарсия
72'
70'
Замена
Р. Варан
️️️️
М. Эссьен
68'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Кака
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
Р. Гарсия
61'
41'
Желтая карточка
А. Мората
Желтая карточка
Коке
24'
19'
Желтая карточка
Пепе
18'
Желтая карточка
С. Хедира
13'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Хуанфран
Желтая карточка
Ф. Луис
12'
6'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Д. Годин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
14
Рауль Гарсия
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
14
Гарсия
19
Коста
9
Фалькао
4-1-1-3-1
13
Лопес
39
Альбиоль
6
Карвалью
3
Пепе
6
Начо
2
Эссьен
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Кака
21
Мората
9
Бензема
4
Суарес
7
Родригес
7
Родригес
4
Суарес
14
Гарсия
20
Адриан
20
Адриан
14
Гарсия
2
Эссьен
19
Варан
19
Варан
2
Эссьен
10
Кака
3
Алонсо
3
Алонсо
10
Кака
11
Ди Мария
10
Модрич
10
Модрич
11
Ди Мария
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
12
Икер Касильяс
ВР
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Атлетико - Реал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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