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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 02 марта 2014
Атлетико
02.03.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 2
Завершен
Реал
27'
Коке
44'
Габи
4'
К. Бензема
81'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
Замена
К. Родригес
️️️️
М. Суарес
82'
81'
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
72'
Замена
Иско
️️️️
А. Ди Мария
70'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Арбелоа
67'
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
Д. Коста
64'
59'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Коэнтрау
ГОЛ! 2:1!
Габи
44'
38'
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Д. Годин
38'
ГОЛ! 1:1!
Коке
Пас отдал
А. Туран
27'
Желтая карточка
А. Туран
13'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
3-2-3-1-1
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
20
Хуанфран
66
Туран
14
Габи
6
Коке
14
Гарсия
19
Коста
4-1-1-2-2
13
Лопес
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
17
Коэнтрау
3
Алонсо
10
Модрич
18
Бэйл
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4
Суарес
7
Родригес
7
Родригес
4
Суарес
17
Коэнтрау
12
Марсело
12
Марсело
17
Коэнтрау
5
Арбелоа
14
Карвахаль
14
Карвахаль
5
Арбелоа
11
Ди Мария
22
Иско
22
Иско
11
Ди Мария
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 19:55 (прямая)
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