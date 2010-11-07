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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 07 ноября 2010
Реал
07.11.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
13'
Р. Карвалью
19'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
Замена
М. Диарра
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Р. Карвалью
Замена
Д. Коста
️️️️
Симау
Желтая карточка
Р. Карвалью
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
С. Хедира
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. Карвалью
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
(К)
ЛП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
6
Карвалью
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
7
Роналду
9
Игуаин
3-2-3-2
43
Де Хеа
4
Суарес
18
Домингес
30
Уйфалуши
20
Валера
16
Луис
19
Рейес
5
Тиагу
20
Симау
10
Агуэро
10
Форлан
6
Карвалью
39
Альбиоль
39
Альбиоль
6
Карвалью
11
Ди Мария
9
Диарра
9
Диарра
11
Ди Мария
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
5
Тиагу
14
Гарсия
14
Гарсия
5
Тиагу
20
Симау
19
Коста
19
Коста
20
Симау
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Реал - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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