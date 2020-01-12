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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 12 января 2020
Реал
12.01.2020, воскресенье, 21:00
Суперкубок Испании, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Атлетико
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Атлетико
ГОЛ!
С. Рамос
4:1
ГОЛ!
К. Триппьер
3:1
ГОЛ!
Л. Модрич
3:0
Пенальти не реализован!
Т. Парти
ГОЛ!
Родриго
2:0
Пенальти не реализован!
С. Ньигес
ГОЛ!
Д. Карвахаль
1:0
117'
Желтая карточка
С. Савич
117'
Желтая карточка
А. Корреа
Красная карточка
Ф. Вальверде
116'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
111'
Замена
Винисиус
️️️️
Т. Кроос
103'
101'
Замена
С. Ариас
️️️️
Ж. Феликс
98'
Замена
С. Савич
️️️️
Х. Хименес
Желтая карточка
Л. Модрич
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Менди
90'
+2
89'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Р. Лоди
Замена
М. Диас
️️️️
Л. Йович
83'
74'
Желтая карточка
Т. Парти
Замена
Родриго
️️️️
Иско
60'
56'
Замена
Витоло
️️️️
Э. Эррера
27'
Желтая карточка
А. Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
23
Хамес Родригес
АП
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
4-1-3-1-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Вальверде
8
Кроос
22
Иско
9
Йович
4-3-1-2
13
Облак
2
Триппьер
18
Фелипе
20
Хименес
6
Лоди
16
Эррера
18
Парти
8
Ньигес
10
Корреа
79
Феликс
21
Мората
8
Кроос
7
Винисиус
7
Винисиус
8
Кроос
22
Иско
11
Родриго
11
Родриго
22
Иско
9
Йович
9
Диас
9
Диас
9
Йович
6
Лоди
14
Льоренте
14
Льоренте
6
Лоди
20
Хименес
15
Савич
15
Савич
20
Хименес
79
Феликс
4
Ариас
4
Ариас
79
Феликс
16
Эррера
7
Витоло
7
Витоло
16
Эррера
Остались в запасе
Реал
Атлетико
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Кинг Абдулла Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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