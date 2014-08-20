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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 20 августа 2014
Реал
20.08.2014, среда, 01:00
Суперкубок Испании
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико
80'
Х. Родригес
87'
Р. Гарсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Атлетико
87'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
80'
78'
Замена
К. Родригес
️️️️
М. Манджукич
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Модрич
77'
69'
Желтая карточка
Р. Гарсия
64'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Г. Сикейра
Желтая карточка
С. Рамос
60'
60'
Желтая карточка
М. Манджукич
58'
Желтая карточка
М. Суарес
56'
Замена
А. Гризманн
️️️️
С. Ньигес
Замена
Х. Родригес
️️️️
К. Роналду
46'
Желтая карточка
Х. Алонсо
38'
13'
Желтая карточка
Г. Сикейра
5'
Желтая карточка
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЛП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
3
Алонсо
10
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
3-2-4-1
13
Мойя
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
6
Сикейра
6
Коке
8
Ньигес
14
Габи
14
Гарсия
9
Манджукич
7
Роналду
23
Родригес
23
Родригес
7
Роналду
10
Модрич
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Модрич
6
Сикейра
14
Ансальди
14
Ансальди
6
Сикейра
9
Манджукич
7
Родригес
7
Родригес
9
Манджукич
8
Ньигес
7
Гризманн
7
Гризманн
8
Ньигес
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"Россия 2" 00:55 (прямая) "Спорт 1" 00:55 (прямая)
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