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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 23 августа 2014
Атлетико
23.08.2014, суббота, 00:30
Суперкубок Испании
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Реал
2'
М. Манджукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Реал
90'
+4
Желтая карточка
К. Роналду
90'
+1
Вторая желтая
Л. Модрич
Замена
С. Ньигес
️️️️
Р. Гарсия
90'
89'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
К. Родригес
️️️️
М. Манджукич
85'
78'
Желтая карточка
Иско
Желтая карточка
Р. Гарсия
75'
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Гризманн
74'
70'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
А. Гризманн
68'
65'
Замена
Иско
️️️️
Х. Родригес
53'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
Коке
50'
48'
Желтая карточка
Л. Модрич
46'
Замена
К. Роналду
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
Тиагу
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Гризманн
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЛП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
4-4-2
13
Мойя
6
Сикейра
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
14
Гарсия
5
Тиагу
14
Габи
6
Коке
9
Манджукич
7
Гризманн
4-1-2-2-1
12
Касильяс
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
17
Коэнтрау
3
Алонсо
8
Кроос
10
Модрич
18
Бэйл
23
Родригес
9
Бензема
9
Манджукич
7
Родригес
7
Родригес
9
Манджукич
14
Гарсия
8
Ньигес
8
Ньигес
14
Гарсия
7
Гризманн
9
Хименес
9
Хименес
7
Гризманн
17
Коэнтрау
12
Марсело
12
Марсело
17
Коэнтрау
23
Родригес
22
Иско
22
Иско
23
Родригес
8
Кроос
7
Роналду
7
Роналду
8
Кроос
Остались в запасе
Атлетико
Реал
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Кейлор Навас
ВР
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"Россия 2" 00:25 (прямая) "Спорт 1" 00:25 (прямая)
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